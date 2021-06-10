Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «С 2006 года резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» создали более 7000 рабочих мест»

Лидерами по привлечению кадров стали предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники Фото: Shutterstock

В 2020 году резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» создали порядка 1,3 тысячи рабочих мест. Цифра более чем в полтора раза превышает показатели 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В ОЭЗ Москвы свыше 80 компаний имеют статус резидента, - отметил заммэра. - В 2020 году они создали на 62 процента больше рабочих мест, чем годом ранее. Всего с 2006 года – за время существования столичной ОЭЗ – резиденты организовали более семи тысяч рабочих мест».

Лидерами по привлечению кадров стали предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники. На их долю приходится более 40% новых рабочих мест.

«Производители микроэлектронной продукции, оптических решений и робототехнических комплексов создали 528 рабочих мест, что составляет более 40 процентов от общего показателя 2020 года, - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Растущий кластер медицинских технологий, оборудования и биофармы также находится среди лидеров по привлечению персонала. Предприятия этой отрасли создали 198 рабочих мест».

На площадках московской ОЭЗ разработками, внедрением и производством занимаются более 200 кандидатов и докторов наук. Это обеспечивает компаниям высокий технологических уровень и конкурентоспособность.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, привлекать квалифицированные кадры позволяет достойный уровень оплаты труда. В 2020 году средняя зарплата на предприятиях ОЭЗ составила порядка 80 тысяч рублей.

Выгодные условия работы обеспечивает статус резидента ОЭЗ. Преференции, которые получают компании, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке налога на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль.

Напомним, в особой экономической зоне «Технополис «Москва» на 223,3 гектарах разместились пять площадок. Одна - в Печатниках. четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». Сейчас на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.