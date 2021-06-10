Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы Москвы закрываются на ремонт 11 июня 2021

Всего заменят 49 тысяч квадратных метров дорожного покрытия Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Завтра, 11 июня, коммунальщики начнут ремонт дорожного покрытия на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц - от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны. Длина отрезка - 1,5 километра.

- Асфальт заменят по бесшовной технологии – «единым ковром» одновременно по всей ширине проезжей части, - отметили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы. - Техника и люди будут работать в круглосуточном режиме.

Обратите внимание: автомобильное движение на этом участке полностью перекроют с 23.00 11 июня до 5.00 14 июня. В некоторых соседних переулках временно запустят двустороннее движение. Для этого уберут все парковки.

Для тех, кто в эти выходные планирует поездки в центр города на личном авто, специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) составили карту перекрытий (см. фото).

Напомним, год назад по технологии «единого ковра» уже заменили асфальт на первом участке Тверской - от Моховой до Настасьинского переулка.

Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы Москвы закрываются на ремонт

ЧТО СДЕЛАЮТ

Всего заменят 49 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Кроме асфальта, во время ремонта:

- обновят бордюрный камень;

- приведут в порядок смотровые колодцы и дождеприёмники решётки;

- заново нарисуют разметку.