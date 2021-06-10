Москвичи отдохнут от ливней: почти 30-градусная жара вернется в середине июня

Синоптики рассказали, когда в столице наступит лето Фото: Иван МАКЕЕВ

Ежедневные дожди заставляют грустить москвичей, ведь на календаре полным ходом летом, а солнца и тепла нет. Синоптики говорят, что природа сделает перерыв и москвичи в ближайшие дни отдохнут от ливней. А с середины июня прогнозируется наступление жары - температура поднимется до +25... +27 градусов.

- Сегодня и завтра в столице будут самые проливные дожди. Уже 12 июня прогнозируется стабилизация, осадков практически не будет. А с 16 июня, по нашим прогнозам, ожидается значительное улучшение погоды. Температура достигнет +25... +27 градусов тепла, - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

- А ждать 30-градусную жару?

- Пока нет.

Синоптики метеобюро "Фобос" также говорят, что погода не испортит длинных выходных.

- Вплоть до конца рабочей недели циклон будет оказывать влияние на погоду в Москве. Постепенно избавляясь от излишков влаги, он будет проливаться небольшими дождями, местами в сопровождении раскатов грома. Из-за большого количества облаков по ночам будет тепло: в четверг днем +17… +22 градуса, в пятницу потеплеет до +19… 24 градусов, - сообщили в метеобюро "Фобос".

С наступлением выходных, 12 и 13 июня, дождей станет меньше. Воздух в дневное время будет постепенно прогреваться до +27 градусов.

- Расслабляться пока рано, в понедельник вновь ожидаются грозы, но температура снизится ненамного – до +21… +26 градусов, - рассказали в метеобюро "Фобос".