Пьяного волейболиста «Динамо» избили ночью у модного московского бара

Чанчиков на автомобиле скорой помощи был госпитализирован в ГКБ №67

Нарушив спортивный режим, 27-летний волейболист команды «Динамо» в ночь с субботы на воскресенье, 6 июня, пришел в один из модных столичных баров на улице Новослободской. Вместе со своей девушкой спортсмен баловался коктейлями. Из бара пара вышла только под утро. На часах было 6.30, но на входе в заведение еще толпился народ. Что уж там не понравилось одному из пьяных мужчин, но неожиданно он ударил спортсмена кулаком в лицо, да так сильно, что волейболист рухнул на асфальт. Его обидчик сбежал, а очевидцы сразу вызвали неотложку.

- Чанчиков на автомобиле скорой помощи был госпитализирован в ГКБ №67. У него диагностирован ушиб мягких тканей головы, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

В крови спортсмена обнаружили алкоголь. Кто знает, возможно, именно этот факт заставил его умолчать о случившемся. А вот его девушка заявление в полицию все-таки написала. Найти обидчика волейболиста помогли камеры видеонаблюдения, установленные на фасаде здания. Это 32-летний житель Волгограда, который уже несколько лет живёт и работает в Москве. Мужчину опросили и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Что до волейболиста, фанатам «Динамо» переживать не стоит. На днях его выписали из больницы и сейчас он активно идет на поправку. Как клуб отреагировал на случившееся, пока остается загадкой. Официальных комментариев не последовало.

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