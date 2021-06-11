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Происшествия11 июня 2021 15:24

Умерла накануне свадьбы: жителю Москвы дали 14,5 лет колонии за убийство своей невесты

На допросах он притворялся немым
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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Мама Александра пришла навестить сына. Он несколько дней не отвечал на звонки. Открыла дверь квартиры своими ключами и нашла там труп Марины

Мама Александра пришла навестить сына. Он несколько дней не отвечал на звонки. Открыла дверь квартиры своими ключами и нашла там труп Марины

Подруги Марины наперебой рассказывали: она ждала и хотела свадьбу большего всего на свете. Однако ее отношения с женихом закончились не у алтаря. По версии следствия, прошлым летом Александр Воронин убил свою невесту в квартире. 11 июня в Басманном суде Москвы 27-летнего москвича признали виновным.

Вердикт выносили присяжные, а приговор судья.

— Александру Воронину назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Родителям Марины мужчина должен выплатить компенсацию в два миллиона рублей. Однако у обвиняемого есть еще десять дней на обжалование приговора.

После помолвки жених стал поднимать на будущую супругу руку

После помолвки жених стал поднимать на будущую супругу руку

Раннее сайт kp.ru рассказывал, что Александр и Марина познакомились в строительном магазине — там москвичка работала продавцом. Дело шло к свадьбе. Однако после помолвки жених стал поднимать на будущую супругу руку. Та жаловалась друзьям и почти отнесла заявление в полицию, но в последний момент передумала.

21 июля 2020 года мама Александра пришла навестить сына. Он несколько дней не отвечал на звонки. Открыла дверь квартиры своими ключами и нашла там труп Марины. Тело было изуродовано. Судмедэксперты насчитали по меньшей мере 80 следов от ударов на теле убитой.

Воронина задержали через неделю — он скрывался, но в итоге его вычислили. На допросах сначала делал вид, что не понимает, о чем речь. Даже пытался притвориться немым. Потом настаивал, что не убивал Марину. Однако за несколько часов до смерти девушки камера на подъезде засняла пару — они эмоционально ругались.

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