Умерла накануне свадьбы: жителю Москвы дали 14,5 лет колонии за убийство своей невесты

Мама Александра пришла навестить сына. Он несколько дней не отвечал на звонки. Открыла дверь квартиры своими ключами и нашла там труп Марины

Подруги Марины наперебой рассказывали: она ждала и хотела свадьбу большего всего на свете. Однако ее отношения с женихом закончились не у алтаря. По версии следствия, прошлым летом Александр Воронин убил свою невесту в квартире. 11 июня в Басманном суде Москвы 27-летнего москвича признали виновным.

Вердикт выносили присяжные, а приговор судья.

— Александру Воронину назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Родителям Марины мужчина должен выплатить компенсацию в два миллиона рублей. Однако у обвиняемого есть еще десять дней на обжалование приговора.

После помолвки жених стал поднимать на будущую супругу руку

Раннее сайт kp.ru рассказывал, что Александр и Марина познакомились в строительном магазине — там москвичка работала продавцом. Дело шло к свадьбе. Однако после помолвки жених стал поднимать на будущую супругу руку. Та жаловалась друзьям и почти отнесла заявление в полицию, но в последний момент передумала.

21 июля 2020 года мама Александра пришла навестить сына. Он несколько дней не отвечал на звонки. Открыла дверь квартиры своими ключами и нашла там труп Марины. Тело было изуродовано. Судмедэксперты насчитали по меньшей мере 80 следов от ударов на теле убитой.

Воронина задержали через неделю — он скрывался, но в итоге его вычислили. На допросах сначала делал вид, что не понимает, о чем речь. Даже пытался притвориться немым. Потом настаивал, что не убивал Марину. Однако за несколько часов до смерти девушки камера на подъезде засняла пару — они эмоционально ругались.