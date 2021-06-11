Яндекс.Еда запустит оплату заказа при получении

Сервис Яндекс.Еда начал тестировать постоплату. Покупатели смогут оплатить заказ из магазинов и ресторанов при получении. Сейчас функцию тестируют в Воронеже. Позже она появится и в других городах присутствия сервиса.

Раньше все заказы в сервисе были предоплачены. В Яндекс.Еде считают, что новый механизм оплаты будет удобен тем, кто не хочет вводить данные карты в интернете и предпочитает постоплату.

Сотрудничающие с сервисом курьеры смогут принимать постоплату через свой смартфон. На него установят программное обеспечение на базе NFC-технологии. Покупатель сможет оплатить заказ картой, телефоном или другим гаджетом с функцией бесконтактной оплаты. Такой способ расчета безопасен: у курьера не будет доступа к личным данным пользователя и их картам. Назначить вручную стоимость доставщик не сможет. После оплаты пользователь получит на почту электронный кассовый чек.

Также оплату картой при получении запустили для покупателей интернет-магазинов, которые используют сервис Яндекс.Доставка. Она работает в десяти городах-миллионниках по России. Сервис помогает получать посылки клиентам крупных сетевых магазинов и компаний.