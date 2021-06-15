Стрельба в 1995 году в «Трактире на Мытной» - продолжение

Напомним в совершении данного преступления СК РФ обвиняет Вальтера Вебера (он же Валерий Епонешников) и Дмитрия Маденова, оба ранее не судимые. Как ранее сообщало «Ъ» Епонешников В. известен в широких кругах как бизнесмен, общественный и политический деятель.

Президент Детской международной академии тенниса, вице-президент Федерации тенниса России, председатель, член ЦК ДОСААФ России; окончил Академию международного бизнеса по специальности "Экономика и управление предприятием"; до 1995 г. занимался предпринимательской деятельностью; 1995-1999 - директор Детской академии тенниса, созданной им на базе ДЮСШ "Октябрь" (Москва); в 1999 г. основал Детскую международную академию тенниса (Почетным президентом академии является Хуан-Антонио Самаранч; турниры, проводимые в академии, неоднократно признавались лучшими в России и Европе); с 2002 г. - один из основателей Всероссийского добровольного общества "Спортивная Россия", член Высшего совета ВДО "Спортивная Россия"; в 2002 г. награжден Почетным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта"; в 2003 г. - один из учредителей Национальной премии в области спортивных достижений "Слава"; с 2003 г. был членом Социалистической единой партии России, избирался первым заместителем председателя Генерального совета Социалистической единой партии России (февраль 2004 г.); в составе Социалистической единой партии России являлся соучредителем избирательного блока «Родина»; 2003 г. - кандидат в депутаты Государственной Думы РФ IV созыва (Блок "Родина"); в 2003 г. принимал непосредственное участие в возрождении ДОССАФ России, председатель ДОСААФ России.

Следователи СК РФ установили, что в 1995 году Епонешников В., владел спортивным клубом «Валери» в г. Москве, занимался бизнесом, а также работал заместителем директора частного охранного предприятия «Альфа» в г. Москве, учредителем которого являлась Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Там же охранником работал Маденов Д. В начале июня 1995 года у Маденова Д. неизвестные лица на улице отобрали табельный пистолет «ПМ», закрепленный за частным охранным предприятием. Маденов Д.Е. принял меры к розыску похищенного оружия и установил лиц, у которых оно находилось. Ими оказались, как позже было установлено следствием, известные в то время в Москве криминальные авторитеты, ранее неоднократно судимые за грабежи, разбои и убийство. Маденов Д.Е., боясь что его уволят, не сообщил руководству ЧОП, скрыл факт хищения у него оружия и пытался самостоятельно договориться с бандитами и решить вопрос с возвратом пистолета. Для организации встречи с данными криминальными авторитетами Маденов Д.Е. обратился к своему знакомому Журавлеву А.В. из Одинцово, который имел определенное влияние в криминальной среде. Журавлев А.В. договорился о встрече. Бандиты, похитившие оружие у Маденова Д.Е. назначили встречу Журавлеву А.В. на 06.06.1995 в кафе «Трактир на Мытной». Бандиты в количестве не менее 5 человек (личности их следствием установлены), приехали на данную встречу вооруженные, отказались возвращать табельный пистолет и стали требовать приезда руководства ЧОП. Журавлев А.В. позвонил Маденову Д.Е. и сообщил о данной проблеме. Тогда Маденов Д.Е. поехал на встречу в кафе «Трактир на Мытной» и смог дозвониться только заместителю директора ЧОП Епонешникову В. и попосил приехать в кафе, как одного из руководителей ЧОП «Альфа», для решения вопроса о возврате оружия.

Следствием установлено, что приехавший в кафе «Трактир на Мытной» Епонешников В. открыл стрельбу из автоматического пистолета иностранного производства и убил на месте двух криминальных авторитетов и еще двоих бандитов ранил. По данному факту Симоновской прокуратурой г. Москвы было возбуждено уголовное дело по ст. 102 п. «д, з, н» УК РСФСР.

Однако, по мнению адвокатов, выступавших в суде в защиту обвиняемого Епонешникова В. (Вебера В.) – последний узнал о похищении оружия у Маденова Д.Е. после звонка 09.06.1995 самого Маденова Д.Е., то есть непосредственно перед встречей. Епонешников В. (Вебер В.) имел при себе табельный пистолет ПМ, который носил постоянно, так как имел право на ношение и хранение огнестрельного оружия. Приехав в кафе он встретил Маденова Д.Е., Журавлева А.В. и вооруженных бандитов, которые взяли Епонешникова В. (Вебера В.) и Маденова Д.Е. на прицел и повели себя агрессивно. Обороняясь от их агрессивных действий, опасаясь за свою жизнь, Епонешников В. (Вебер В.) смог воспользоваться ситуацией и успел завладеть пистолетом, принадлежавшим одному из бандитов. Выстрелы произошли неожиданно, быстро, так как пистолет оказался автоматическим. Таким образом, Маденов Д.Е., Журавлев А.В. и другие посетителя кафе стали очевидцами данного происшествия. Епонешников В. (Вебер В.) откровенно и честно рассказал следственным органам об указанных событиях, а также о том, что сразу не обратился в милицию, так как не рассчитывал в то время на справедливое правосудие, а санкция статьи 102 УК РСФСР предусматривала наказание в виде смертной казни.

Следствию еще предстоит разобраться в доводах обвиняемых и стороны защиты, установить мотивы и другие обстоятельства данного происшествия, а также обстоятельств убийства в 2004 году в Одинцовском районе одного из криминальных авторитетов Журавлева А.В. (уголовное дело возбуждено по ст.105 ч.2 п. «а, ж» УК РФ).

По версии следствия убийство Журавлева А.В. совершили неизвестные лица из огнестрельного оружия, действовавших якобы в интересах Епонешникова В. (Вебера В.). Однако, как заявили защитники, Епонешникова В. (Вебер В.) и Маденова Д.Е, они к данному преступлению не причастны, мотивов совершать данное преступление у них не было, а следственными органами не представлено каких-либо доказательств и связи Епонешникова В. (Вебера В.) и Маденова Д.Е, с криминалитетом.

Анализ сведений, которые были опубликованы в ряде средств массовой информации по данным делам, позволяет сделать вывод, что источником информации о причастности Епонешникова В. (Вебера В.) к стрельбе 06.06.1995 в кафе «Трактир на Мытной» послужил Керимов Мехман, являвшийся другом криминального авторитета Журавлева А.В. Керимову В. со слов Журавлева А.В, стало известно о причастности Епонешникова В. (Вебера В.) к стрельбе 06.06.1995 в кафе «Трактир на Мытной» и он заключил досудебное соглашение со следствием в обмен на снижение наказание, в результате чего получил всего 13 лет лишения свободы за убийство двух предпринимателей по заказу небезызвестного Рафика Исмаилова и его родственника – бывшего оперативного сотрудника центрального аппарата МВД РФ Вагифа Исмаилова. Между тем Рафик Исмаилов был осужден за данное преступление к 17 годам лишения свободы, а Вагиф Исмаилов объявлен в международный розыск.

Расследование убийства Журавлева А.В. продолжается с целью установления заказчика и исполнителя данного преступления, а также причастности к нему коррумпированных сотрудников МВД РФ, которых использовал Журавлев А.В. в своей преступной деятельности.