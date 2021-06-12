Фура "раздавила" стоящий на трассе М10 автомобиль ДПС: погиб полицейский

В момент столкновения двое полицейских оформляли ранее случившуюся аварию. Фото: стоп-кадр видео

Ночью, 12 июня, на трассе М10 произошла авария со смертельным исходом. На служебное авто ДПС наехала грузовая машина Mercedes с полуприцепом. Фура не смогла затормозить и врезалась в припаркованную на трассе машину. Легковушка полицейских была буквально "раздавлена".

- На 78 км автодороги М10 "Россия" водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом, совершил столкновение со стоявшем в среднем ряду с включенными проблесковыми сигналами патрульным автомобилем ДПС ГИБДД. Один сотрудник полиции погиб, а его коллега получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован, - рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Как удалось выяснить, в момент столкновения двое полицейских оформляли ранее случившуюся аварию. Они прибыли на трассу М10 в районе Клина, где столкнулись три машины.

Часть дороги была перекрыта, сотрудники ДПС поставили свою машину в среднем ряду с включенными проблесковыми сигналами. Следователям предстоит выяснить, почему машину ДПС не заметил водитель фуры. По некоторым данным, мужчина мог уснуть за рулем. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства столкновения.

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