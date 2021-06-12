Кто не работает в Москве с 15 по 19 июня 2021: Главное про введенные ограничения против коронавируса

В столице с 12 по 20 июня ввели ряд ограничений в связи с осложнением ситуации с коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице с 12 по 20 июня ввели ряд ограничений в связи с осложнением ситуации с коронавирусом. Руководителей предприятий просят перевести на удаленку не менее 30% работников, в парках не будут работать аттракционы и пункты прокатов. А будет ли работать фан-зона в «Лужниках», детские сады, школы? В Оперштабе дали пояснения по введенным ограничением против Covid-19.

1. С 15 по 19 июня не будут работать сотрудники тех организаций, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

- При этом продолжат работу предприятия непрерывного цикла. Например, организации, обеспечивающие население продуктами и товарами первой необходимости, аптеки и медицинские организации, те кто осуществляют неотложные ремонтные работы и предоставляющие финансовые услуги. Не будут работать органы исполнительной власти города Москвы.

2. Будут ли работать больницы, школы и детские сады?

Все городские медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме. Школьники продолжат сдавать экзамены (ЕГЭ). Городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность.

3. Перейти на удаленный режим работы рекомендовано как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19 (не менее 30%).

- Особенно это касается людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку. Вакцинированными считаются те, кто получил хотя бы первый компонент прививки.

4. Временно, до 20 июня, приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов.

- Не будут работать территории с кафе и ресторанами, где есть общая зона с посадочными местами.

5. Рестораны, кафе, бары, ночные клубы, дискотеки, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения не будут принимать посетителей в ночное время 23.00 до 6.00.

- За исключением обслуживания на вынос.

6. Почему общепит и увеселительные заведения закрываются именно ночью?

- Они стали главными рассадниками COVID-19 в ряде стран прошлой весной. Практика показывает, что на ночных вечеринках труднее всего соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

7. В московских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки.

- Фактически парки будут доступны только для прогулок.

8. Закрывается Московский зоопарк?

- Московский зоопарк закрывается с 13 по 20 июня. Если были куплены билеты на эти даты, то посетить Московский зоопарк можно будет в любой день после снятия ограничений или вернуть купленные билеты.

9. Закрываются ли музеи, театры, кинозалы, выставки и другие учреждения культуры?

- Нет. Учреждения культуры, где можно соблюдать ограничения по рассадке в 50% от заполняемости залов, масочный режим, будут работать.

10. Продолжит ли работу фан-зона в «Лужниках»?

- Да. Максимально в ней смогут находиться не более 5000 человек, которые прошли регистрацию. При соблюдении масочно-перчаточного режима.

11. Введут ли пропускной режим и QR-коды в Москве?

- Не планируется.

12. Будут ли повышать штрафы за нарушение масочно-перчаточного режима?

- В Москве не обсуждается и не планируется.

13. Почему введены ограничения?

- Рост подтвержденных случаев коронавируса составил 70% по сравнению с прошлой неделей. Число госпитализаций выросло на 30%.

14. Сколько человек находятся под ИВЛ?

- На аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек, это почти на 30% больше, чем неделю назад.

15. Кто болеет сейчас?

- На 35% увеличилась доля молодых людей (от 18 до 35 лет) и сейчас составляет почти треть в общем объеме заболевших.

16. В городе вновь откроют ковидные отделения?

- Будут развернуты дополнительные койки для борьбы с вирусом. На сегодняшний день в Москве по плану развернуто порядка 14 000 коек для приема больных с коронавирусной инфекцией, из которых заполнено 78%.

17. Где будут развернуты дополнительные койки?

- В работающих временных госпиталях и редерах, в отдельных корпусах больниц имени Е.О. Мухина и С.И. Спасокукоцкого и в одной из больниц РЖД. С 15 июня в работу полностью вернется ГКБ №15 им. О.М. Филатова, что позволит увеличить общий фонд еще на 2000 коек.

18. Будут ли снова перепрофилировать больницы?

- Да. Это будет сделано в пяти поликлиниках - для диагностики коронавирусной инфекции. Число КТ-центров достигнет 30.

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