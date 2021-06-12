Обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00 будет запрещено в период с 13 по 20 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ограничения работы кафе и клубов вводятся для снижения заболеваемости COVID-19 среди молодежи. Обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00 запрещено в период с 13 по 20 июня. Рестораторы уже заявили, что не смогут провести футбольные трансляции Евро-2020 в вечерние часы и отменяют бизнес-ланчи.

Главные рассадники коронавируса

Ограничения будут действовать до 20 июня. Об этом журналистам сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

- Это сделано, поскольку идет рост заболеваемости и наиболее высокие показатели роста среди молодежи, которые и являются любителями ночной жизни. Чтобы это предотвратить и вводиться эта мера, - сказал Алексей Немерюк.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объяснили, что работающие ночью заведения стали главными рассадниками COVID-2019 в ряде стран прошлой весной. Именно в такой обстановке сложно соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.

Фудкорты и детские уголки в торговых центрах будут закрыты до 20 июня.

- Дети сами не болеют тяжело COVID-19, но являются переносчиками, - уточнил Немерюк.

Рестораторов накануне предупредили, что в праздничные дни увеличивается количество проверок. Роспотребнадзор будет фиксировать наличие средств защиты у официантов и посетителей.

Бронировали столики, чтобы смотреть футбол

Введенные ограничения не позволят провести вечерние трансляции футбольных матчей в барах, кафе и ресторанах. И это отразится не только на доходах рестораторов, но и на болельщиках, которые так ждали Евро-2020. Смотреть матчи придется дома на диване.

- Мы будем проводить только дневные трансляции матчей, а игры, которые начинаются в 22.00, уже не сможем. Мы включим экраны – можно будет посмотреть только первый тайм, но уже в 23.00 нам придется закрывать заведение, - рассказали в «Кофемании» на Большой Никитской.

Ресторанные эксперты говорят, что люди бронировали столики под самые интересные матчи (как правило, они в вечернее время).

- Вероятно, что клиенты откажутся и будут смотреть матч полностью в других местах – например, дома. Во время футбольных чемпионатов обычно заведения могли подзаработать. Еще один факт – в летнее время люди дольше находились в кафе и ресторанах, а значит и чек был больше, - рассказывает kp.ru Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров.

Но не все заведения в Москве работают после 23.00, поэтому на них введенные ограничения не отобразятся.

- Большая часть закрывается в 23.00, особенно это касается заведений, которые расположены в жилых домах. Но есть еще один нюанс – раз выходные до 20 июня, то и бизнес-ланчей не будет – люди останутся обедать дома, - говорит Ирина Розова, ресторанный пиарщик.

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