Сергей Собянин объявил, что среди новых вакцинировавшихся будут разыгрывать машины

В Москве запускают дополнительную программу стимулирования вакцинации. Фото: сайт Сергея Собянина

Столичные власти придумали новую мотивацию для горожан, которые вакцинируются от коронавируса в течение ближайшего месяца. Среди них будут каждую неделю разыгрываться легковые автомобили. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, что из-за числа заболевших в Москве на ближайшую рабочую неделю устанавливаются «длинные выходные». За последние сутки зафиксированы 7704 новых заболевших COVID-19.

«У нас уже работает программа поощрений для москвичей 60+, которые сделали прививку, - напомнил Сергей Собянин. - Теперь мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 г. граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей».

Сообщается, что каждую неделю по этой программе будут разыгрывать пять автомобилей, каждый из которых стоит около 1 миллиона рублей.

Начиная с 23 июня 2021 года результаты будут сообщать каждую среду на телеканале «Москва 24».

Интересно, что деньги на покупку этих машин предоставят крупные коммерческие компании и банки, работающие в столице.