Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв: Среди новых вакцинировавшихся от ковида разыграют 3-комнатную квартиру

Правила участия в акции с розыгрышем квартиры максимально просты Фото: Анастасия ОСИПОВА

Победителем станет один из граждан, которые с 15 по 25 июня 2021 года получат первый компонент вакцины в прививочных пунктах региона

В Московской области стартует акция для тех, кто в течение ближайших полутора недель получит первый компонент вакцины от коронавируса. Главный приз - квартира! Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Распространение коронавируса не останавливается, - напомнил губернатор. - Я не устаю повторять, что единственный способ защитить себя и близких — это сделать прививку. Чтобы стимулировать наших жителей это сделать, мы решили разыграть квартиру. Трешку в Серпухове - 74,9 квадратных метра в ЖК «Новая пролетарка» - можно выиграть, привившись в одном из пунктов вакцинации Московской области».

Что нужно сделать, чтобы выиграть приз?

Все максимально просто: необходимо в период с 15 по 25 июня 2021 года получить в любом пункте вакцинации Минздрава Московской области первый компонент вакцины от COVID-19. Место регистрации не имеет значения.

Напомним, в Подмосковье всех желающих граждан России старше 18 лет вакцинируют совершенно бесплатно. Причем, можно выбрать одну из трех сертифицированных в России вакцин - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

Правила участия в акции с розыгрышем квартиры максимально просты.

Итак, если вы гражданин России старше 18 лет:

1. С 15 до 25 июня заходите на региональный портал «Госуслуг» uslugi.mosreg.ru, кликаете на баннер акции и подтверждаете свое согласие с правилами участия в ней.

2. Далее указываете личные данные -ФИО, дату рождения, паспорт, полис ОМС, СНИЛС, номер телефона и адрес электронной почты.

3. На указанную вами почту придет код, подтверждающий регистрацию.

«Победителя акции мы определим 27 июня в 19.00 в прямом эфире телеканала «360» - методом жеребьевки, - рассказал Андрей Воробьёв. - Также победителю придет смска на указанный номер телефона.

Желаю всем удачи!»

КОНКРЕТНО

В Московской области записаться на вакцинацию можно несколькими способами:

- через федеральный портал госуслуг и региональный,

- по телефону 122,

- в МФЦ,

- в клубах «Активное долголетие».

Удобный для вас прививочный пункт можно подобрать на интерактивной карте.