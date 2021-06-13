Хоккеиста ударили ножом в шею во время драки у московского ресторана

Полиция ищет напавшего с ножом на хоккеиста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московская полиция ищет участников драки на Цветном бульваре, после которой в больницу с ножевым ранением увезли хоккеиста Даниила Ямщикова.

Потасовка произошла в ночь на воскресенье, 13 июня. По словам источника kp.ru в правоохранительных органах, у ресторана повздорила группа мужчин. По классике: кому-то не понравилась реплика сидящих за соседним столиком, вышли разбираться на улицу.

- Двое мужчин отвели оппонента в сторону, - говорит источник kp.ru. - По слова очевидцев, один из них достал нож и ударил им соперника в область шеи.

Друзья замотали раненому шею кофтой и вызвали скорую помощь. И уже только из больницы сигнал о человеке с ножевым ранением поступил в полицию.

Участников потасовки ищут, а пострадавшего спасли врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Ночью он был прооперирован.

Как стало известно, пострадавшим в ходе драки оказался 23-летний хоккеист столичной команды «Метеор» Даниил Ямщиков.

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