Ограничения в Московской области из-за коронавируса с 13 июня 2021 года: Главное из указа Андрея Воробьёва

Теперь в аптеки, магазины, такси и на вокзалы не пустят без маски. Организации обязаны не пускать в здания и помещения граждан, не соблюдающих масочный режим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление от 13 июня 2021 года, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для профилактики распространения коронавируса.

- Обязать граждан в период с 13 по 20 июня 2021 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования, - значится в постановлении.

Теперь в аптеки, магазины, такси и на вокзалы не пустят без маски. Организации обязаны не пускать в здания и помещения граждан, не соблюдающих масочный режим.

Всем организациям в Московской области поручено разместить на платежных терминалах информацию о ближайших пунктах вакцинации. А также проводить стимулирующие меры (скидки, подарки, розыгрыши) для клиентов и работников, которые прошли вакцинацию.

Напомним, что в Московской области объявили розыгрыш трехкомнатной квартиры в Серпухове (площадью 74,9 кв. м в ЖК «Новая пролетарка») среди тех, кто сделает прививку от коронавирусной инфекции.

- Главным условием участие в акции является то, что укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня в пунктах вакцинации Минздрава региона. При этом препарат можно выбрать любой - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», - рассказали в пресс-службе правительства Московской области.

Как уточнили в ведомстве, принять участие в розыгрыше квартиры может любой гражданин России старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации.

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