Прогноз погоды в Москве 14-20 июня 2021: В столицу идёт жара до +32

Надоевшие москвичам дожди прекратятся, погода в Москве 14-20 июня 2021 будет по-настоящему летней Фото: Иван МАКЕЕВ

Длинные выходные у москвичей не заканчиваются - напомним, что их продлили до конца недели из-за ситуации с коронавирусом. Власти советуют провести нерабочие дни дома. Но погоду нам синоптики обещают такую, что самоизолироваться приятнее на даче, или выезжать на природу - подальше от толпы. Сезон дождей заканчивается, приходит зной!

Прогноз Гидрометцентра России на неделю:

В понедельник, 14 июня, и вторник, 15 июня, днём +24…+26 градусов, ещё возможны кратковременные дожди.

В среду, 16 июня, переменная облачность, без осадков. Хотя и на градус прохладнее, +23…+25.

В четверг, 17 июня, тоже сухо, дневная температура ещё чуть ниже, +22…+24.

Начиная с пятницы, 18 июня, температура начнёт расти - в пятницу +27 градусов, в субботу +31, в воскресенье аж +32 градуса. В выходные даже по ночам +20! И все эти дни солнечно и без дождей. Жара зашкалит за климатические нормы на 5 градусов. А обеспечит нам ее Азорский антициклон.