Бегал и бил по машинам в элитном ЖК: Чиновника из Минфина задержали в Москве

В столице задержали 35-летнего сотрудника российского Минфина Михаила Санакоева. Фото: СОЦСЕТИ

В столице задержали 35-летнего сотрудника российского Минфина Михаила Санакоева. Мужчина бегал по территории элитного жилого комплекса и бил по машинам. Охранникам самостоятельно не удалось усмирить буйного чиновника, поэтому вызвали сотрудников полиции.

- Задержан Михаил Санакоев. Он работает директором департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов РФ. Мы сейчас выясняем, почему высокопоставленный чиновник в невменяемом состоянии бегал по территории элитного жилого комплекса «Алые паруса» и бил по машинам, - рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах.

Охрана жилого комплекса «Алые Паруса» всячески пыталась успокоить мужчину, но он продолжал бегать и бить по припаркованным машинам руками — от сильных ударов на дорогих иномарках срабатывала сигнализация. Странное поведение чиновника проявилось в ночное время на парковке жилого комплекса, когда жильцы уже спали.

Сразу же после задержания Санакоева доставили в отдел полиции, где он продолжал вести себя неадекватно. Для дальнейшего определения состояния здоровья Михаила Санакоева отправили в медицинское учреждение, где проведут психическую экспертизу на адекватность поведения.

Что известно о Михаиле Санакоеве?

Родился 17 июня 1985 году в Хабаровске. Имеет высшее образование, в 2007 году окончил Тихоокеанский государственный университет.

Начинал свою карьеру инженером-экономистом в «Хабаровской ремонтно-строительной компании», в 2015 году стал советником Федерального агентства воздушного транспорта.

В Министерстве финансов Российской Федерации работает с 2016 года, уходил на год управляющим директором в «Россельхозбанк», а в 2019 году вернулся в Министерство финансов Российской Федерации. Имеет чин советника государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса.

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