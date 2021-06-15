От морского песка до конского навоза: в Подмосковье появилась «Босоногая тропа»

Босоногую тропу в «Лосином острове» начали создавать в 2019 году, а целиком открыли только сейчас Фото: Андрей АБРАМОВ

Набитый автобус из Подмосковья мчался в сторону МКАД.

Удушливое летнее марево.

Мужики порастегивали рубашки, дамочки обмахивались пакетами и панамками.

Нашел себе место в закутке и навалился на поручень. Через пару мгновений пассажиры стали деликатно перебираться в другую часть салона. Вот и место освободилось. Плюхнулся — ноги молили о пощаде.

Пассажиры фыркали, затыкали носы и открывали форточки. Из-за усталости причину суеты понял не сразу. Корень зла — моя брючина. От нее разило навозом.

Амбре я вывез на себе после прохождения «Босоногой тропы». Это новый аттракцион в дендрарии национального парка «Лосиный остров».

Всего 43 зоны с разными покрытиями Фото: Андрей АБРАМОВ

СТЕРИЛЬНЫЙ БАРЕФУТИНГ

Пешеходную полосу препятствий начали делать в прошлом году. К началу лета-2021 закончили и представили публике. Идею директор «Лосиного острова» привез с юга России. Аналог есть в Кавказском заповеднике и в нацпарке Кисловодска. Но там они в два-три раза короче нашей.

А еще в Москве появился тренд на барефутинг (англ barefooting — «босиком»). Его адепты любят ходить босиком по улицам и даже ездят в метро. Говорят, это отличный массаж и услада их тонкой душевной организации. Надо ли говорить, что это не слишком гигиенично и выглядит странно. Но на «Босоногой тропе» опробовать барефутинг может любой в специально созданных условиях.

По ходу маршрута попадаются такие стенды: на них можно узнать, чем помогает то или иное покрытие, а также оценивается степень жесткости материала Фото: Андрей АБРАМОВ

Обувь оставляют в ячейках у начала тропы. Есть краны, чтобы ополоснуть ноги до и после прогулки. Перед стартом лучше сделать разминку ступней.

Начинается все с ласкового песка. Белоснежные гранулы щекочут стопы. Ах, это забытое за пандемию чувство отпуска на пляже! Следом щебень и валуны — пока терпимо. Ступаю на керамзит — камешки из обожженной глины, знакомые любителям комнатных растений. Такие подсыпают в горшки с цветами, чтобы проводили воду.

Здесь туристы оставляют обувь Фото: Андрей АБРАМОВ

— Уже на первом керамзите наши гости сходят с тропы и идут по траве, — говорит экскурсовод дендрария Екатерина Ершова. Она намотала по «Босоногой тропе» несколько десятков километров. Иногда маршрут проходит в день не по разу: когда приходит новая на экскурсию.

Древесная щепа — один из самых приятных материалов. Заноз не оставляет! Фото: Андрей АБРАМОВ

Керамзит поначалу кажется гладким по сравнению с «кусачим» щебнем. Но когда проходишь по нему третий-четвертый раз, ощущения дискомфортные. На «Босоногой тропе» участки чередуются раз в 50 — 100 метров. Всего 43 зоны. Кроме упомянутых материалов есть древесная щепа, гравий, еловые шишки, морская галька с ракушками.

На маршрутке много лавочек Фото: Андрей АБРАМОВ

КАК В «ФОРТ-БОЯРДЕ»

Когда хочется сдаться и обойти по краю, впереди появляется участок релакса: песок, ванна с холодной водой или гладкие булыжники. Везде стоят лавочки.

— 15 минут по гальке равносильны часовой тренировке. Хождение по валунам улучшает зрение, слух и пищеварение. Керамзит отшелушивает, как пемза. Камни снимают головную и зубную боль, — рассказывает экскурсовод.

В таких бассейнах ноги отдыхают после жестких покрытий Фото: Андрей АБРАМОВ

К акупунктуре я отношусь скептически (см. «Слово эксперту»). Но признаюсь: перед прохождением тропы от жары гудела голова, а за прогулку боль прошла.

Местный Рубикон, венчающий середину пути — река Пехорка. Ликование от водной прохлады было недолгим. Тактильная тропа начала смахивать на передачу «Форт-Боярд».

Нога провалилась в жидкий конский навоз. В ванне с ним копошились дождевые черви. Если вам интересно, каково ходить по ценнейшему сельхоз удобрению, отвечаю: внутри холодно и склизко. Главное, перебороть себя. Впереди еще чан — с лесной грязью. А затем ванна с водой.

Тропинка завела в тенистый лес. На мокрые ноги, еще и побывавшие в навозе, слетелась тьма комаров и мошек. Кровососы лакомились нежным мясцом туриста. Так что берите в поход «комарэкс».

А это тактильная викторина: угадай, какой камень внутри наощупь Фото: Андрей АБРАМОВ

В конце «Босоногой тропы» участки на баланс — подвешенные в воздухе бревна. По ходу маршрута встречаются викторины. В коробки насыпаны разные травы и ветки — угадай аромат. Или суешь руку в скворечник и на ощупь определяешь, что за камень внутри.

Тропа закольцована. Протяженность 3,6 км. Я прошел за 45 минут, срезав примерно треть участков. Если не манкировать, то по словам экскурсоводов, дорога занимает полтора часа. Лучше не спешить и гулять размеренно в своем темпе. После прогулки гарантирована приятная усталость и игривые покалывания в ступнях до конца дня.

Тот самый конский навоз Фото: Андрей АБРАМОВ

Кроме «Босоногой тропы» в дендрарие есть зеленый лабиринт из кизильника. А еще тут воссозданы леса разных регионов России. На экскурсии показывают бобровое поселение, рассказывают про природу Подмосковья. На территории много детских площадок. Время посещения ограничено только режимом работы.

Детям на «Босоногой тропе» понравится Фото: Андрей АБРАМОВ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Ходить босиком полезно?

— Воздействие на биологически активные точки на стопах оказывает благоприятное воздействие на все системы организма, — подтверждает врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине «Европейского Медицинского Центра» Сергей Львов. — Но надо соизмерять пользу и потенциальный риск для здоровья. Современный человек, особенно горожанин, абсолютно не приспособлен к длительной ходьбе босиком: как в силу нетренированности свода стопы, так и из-за «изнеженной» кожи.

Если хотите практиковать прогулки босиком, стоит тренироваться в домашних условиях. Ходите по мешочкам с галькой или игольчатым коврикам. И лишь после нескольких занятий пробуйте себя на более длинных маршрутах.

Участки на баланс, как в веревочном парке Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Дендрарий открыт ежедневно с 10:00 до 18:00. Билет на «Босоногую тропу» детский 400/500, взрослый 500/600 рублей(будни/выходные). Экскурсия + 100 рублей, запись по телефону +7 (495) 323-88-85. Парковка 250 руб.

На машине ехать от МКАД 5 км по Щелковскому шоссе до развилки с Балашихинским шоссе. Ориентир пост ГИБДД. Заезд в Дендрарий только с трассы по направлению к Москве. Можно вбить в навигаторе координаты 55.828326, 37.897836.

На общественном транспорте проще всего добраться с автостанции у м. «Щелковская» под эстакадой. Подходит любой автобус, который идет по Щелковскому шоссе. Вам нужна остановка «Лесоцех» (у мкрн. «Изумрудный») или «Дорожный участок» (за постом ГИБДД). Перейти через дорогу и по лесной тропе 7 минут до входа в дендрарий.