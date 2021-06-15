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Происшествия15 июня 2021 23:33

В Москве таджик убил бывшую, ее маму и таксу

После кровавой расправы мужчина поджег квартиру
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Свою вину гражданин Таджикистана уже признал. Однако объяснить мотив пока не смог

Свою вину гражданин Таджикистана уже признал. Однако объяснить мотив пока не смог

Днем во вторник, 15 июня, жители многоэтажки Дзержинского поселения, что в Новой Москве, почувствовали запах дыма, который доносился из одной из квартир. Вызвали пожарных, и уже после тушения они обнаружили в однушке тела двух женщин и собаки. Только позже криминалисты установили - их гибель к огню никакого отношения не имеет.

- Не теле хозяйки квартиры и ее дочери обнаружены множественные колото-резанные ранения, - сообщила «Комсомольской правде» Юлия Иванов, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

На двоих мать и дочь получили более полусотни ножевых. Досталось и любимице семьи – таксе, которая тоже погибла от ножа еще до начала пожара. Спустя несколько часов по подозрению в убийстве был задержан 27-летний гражданин Таджикистана.

По версии следствия, именно он убил бывшую 22-летнюю сожительницу и ее мать. Что стало причиной конфликта, сейчас выясняют следователи. Уже установлено, что в трагический день он обманом попал в квартиру своих жертв. Накануне он писал своей возлюбленной сообщения с угрозами, однако в полицию девушка обращаться не стала.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого, - добавила официальный представитель столичного Следственного комитета.

Свою вину гражданин Таджикистана уже признал. Однако объяснить мотив пока не смог. Установлено, что в Россию он переехал четыре года назад, работал водителем и ранее судим не был.

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