В Москве таджик убил бывшую, ее маму и таксу

Свою вину гражданин Таджикистана уже признал. Однако объяснить мотив пока не смог

Днем во вторник, 15 июня, жители многоэтажки Дзержинского поселения, что в Новой Москве, почувствовали запах дыма, который доносился из одной из квартир. Вызвали пожарных, и уже после тушения они обнаружили в однушке тела двух женщин и собаки. Только позже криминалисты установили - их гибель к огню никакого отношения не имеет.

- Не теле хозяйки квартиры и ее дочери обнаружены множественные колото-резанные ранения, - сообщила «Комсомольской правде» Юлия Иванов, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

На двоих мать и дочь получили более полусотни ножевых. Досталось и любимице семьи – таксе, которая тоже погибла от ножа еще до начала пожара. Спустя несколько часов по подозрению в убийстве был задержан 27-летний гражданин Таджикистана.

По версии следствия, именно он убил бывшую 22-летнюю сожительницу и ее мать. Что стало причиной конфликта, сейчас выясняют следователи. Уже установлено, что в трагический день он обманом попал в квартиру своих жертв. Накануне он писал своей возлюбленной сообщения с угрозами, однако в полицию девушка обращаться не стала.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого, - добавила официальный представитель столичного Следственного комитета.

Свою вину гражданин Таджикистана уже признал. Однако объяснить мотив пока не смог. Установлено, что в Россию он переехал четыре года назад, работал водителем и ранее судим не был.