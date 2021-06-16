Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Столица поставила спортивный инвентарь в 49 стран мира»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году Москва отправила за рубеж товары для спорта на сумму в 17,06 миллиона долларов США. Цифра составляет треть всероссийского экспорта такой продукции. География продаж насчитывает 49 стран. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношении Владимир Ефимов.

«Экспорт снарядов и инвентаря для спортивных игр и занятий физкультурой на открытом воздухе составляет 33,5 процента от всего объёма поставок, это порядка 5,72 миллиона долларов США, - отметил заммэра. - Также среди лидеров по экспорту – инвентарь для физических упражнений, рост составил почти 31 процент, и тренажеры с настраиваемым механизмом отягощения, экспорт которых вырос на 8,5 процента. Увеличение поставок этих категорий товаров в том числе связано с распространением тенденции на занятия спортом в домашних условиях».

По данным Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», в 2020 году главными импортерами московского спортинвентаря стали Казахстан – 45% столичного экспорта на сумму 7,69 миллиона долларов США и Беларусь – 27,7 процента на 4,73 миллиона долларов США.

Также столичные товары поставляются в Нидерланды, Германию, Узбекистан, Польшу, Китай и Молдову. Кроме этого, в прошлом году Москва впервые начала экспортировать спортивный инвентарь в Тайвань. Сюда поставлено спорттоваров на сумму 25,58 тысячи долларов США.

По итогам первого квартала 2021 года Москва экспортировала спортивный инвентарь в 34 страны. По данным аналитиков Центра «Моспром» за те же месяцы 2020 года столичная продукция поставлялась только в 29 стран.

«В этом году продолжает расти экспорт категорий товаров для занятий спортом вне спортивных залов, таких как инвентарь для физических упражнений и тренажеры, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Рост по отношению к первому кварталу 2020 года составил 27,8 процента и 4,1 процента соответственно. Всего же по итогам первого квартала 2021 года московский экспорт спортивного инвентаря составил 3,96 миллиона долларов США, что соответствует объёму за те же месяцы прошлого года».

Мировой спрос на продукцию для спорта и активного отдыха в прошлом году значительно вырос. Согласно данным Euromonitor International, по итогам 2020 года мировой объем продаж спортивных товаров составил 5,54 миллиарда долларов США, что на 8,4% больше, чем годом ранее. При этом интересно, что в 2019 году наблюдалась отрицательная динамика продаж такой продукции. По сравнению с 2018 годом мировые продажи сократились на 3,2% (2019 год – 5,11 млрд. долларов США).