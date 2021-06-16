Москва установила новые ипотечные рекорды

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В мае 2021 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 9 855 договоров ипотечного жилищного кредитования, что в 4 раза (+319%) больше этого же месяца прошлого года (2 349). По сравнению с маем 2019 года, когда было оформлено 6 679 ипотек, показатель увеличился на 47%.

«Драйвером рекордного роста объемов и количества ипотечных договоров в Москве стала программа льготного ипотечного кредитования на покупку нового жилья в столице, - сказал, комментируя данные статистики, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - В рамках программы за май в Москве было выдано 4,7 тысячи кредитов общим объемом 31,7 миллиарда рублей. В целом за пять месяцев количество договоров составило 26 тысяч на 161,4 миллиарда рублей. Доля Москвы среди российских регионов стабильна и на начало июня составляет 27,9 процента».

Всего в январе-мае 2021 года Росреестром по Москве зарегистрировано 49 340 ипотечных договоров в жилом сегменте. Этот показатель на 65% превышает результат пяти месяцев прошлого года и на 38,5% опережает продуктивный 2019 год (35 627).

«В столичном регионе в январе-мае зарегистрировано максимальное количество ипотек за все время учета статистики - не хватило символических 660 договоров для преодоления очередного порога в 50 тысяч сделок, - сказал Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве. - Пока это наивысший показатель для первых пяти месяцев даже с учетом майских праздничных дней, наличие которых, как и в ситуации со «вторичкой» отразилось в разнице с апрелем на 24 процента».

При этом, как отметил глава ведомства, если уйти от месяцев действия ограничений и брать во внимание показатели 2019 года, когда фиксировались внушительные объемы регистраций, то в этом году установлен новый рекорд. «Никогда еще май не закрывался с результатом почти 10 тысяч ипотек, ранее максимальный рубеж в 7 тысяч мы устанавливали 2018 году», - подчеркнул Майданов.