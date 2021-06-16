В столице открыли дополнительные КТ-центры для диагностики коронавируса

В городских поликлиниках № 5, 22 и 212 открылись КТ-центры для диагностики COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городских поликлиниках № 5, 22 и 212 открылись КТ-центры для диагностики COVID-19. Теперь уже 30 таких центров по всей Москве принимают пациентов с опасной инфекцией или подозрением на нее.

«В связи с ухудшением эпидситуации мы увеличиваем наши мощности по диагностике коронавирусной инфекции, - сказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. - Это позволит нам охватить всех горожан с COVID-19 или подозрением на него, которым требуется диагностика, а также разгрузить стационары».

Напомним, поликлиники, в которых разместились КТ-центры, временно закрыты для планового приёма пациентов. Горожане могут обратиться к врачам в других филиалах своих медучреждений. Это сделано для безопасности самих пациентов и медицинского персонала.

Тем, кто попадает в КТ-центр, прежде всего полагается консультация врача-терапевта и компьютерная томография. Помимо этого, дополнительно здесь можно сдать анализ крови, ПЦР, пройти пульсоксиметрию, сделать ЭКГ, а также получить бесплатные лекарства, необходимые для лечения.

Ранее также стало известно, что в столичных больницах готовят дополнительные места для зараженных COVID. Сейчас уже развернуто более 16 тысяч таких коек в стационарах, временных госпиталях и в специально построенных около больниц одноэтажных лечебных корпусах (редерах).

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