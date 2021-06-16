Онищенко объяснил, для чего в Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Бывший главный санитарный врач России рассказал, почему привить нужно именно 60% сотрудников сферы услуг Фото: Иван МАКЕЕВ

16 июня главный санитарный врач Москвы издал указ об обязательной вакцинации. Работодателям сферы услуг, куда относятся общепит, парикмахерские, учителя, госслужащие и прочие категории, предписано проследить, чтобы 60% сотрудников сделали прививку от коронавируса.

До 15 июля нужно сделать укол первым компонентом антиковидной вакцины, а до 18 августа — вторым. Мэр Москвы сообщил, что будет создана система, которая отслеживает динамику вакцинации. Отметим, что приказ об обязательной вакцинации не касается тех, кому противопоказана прививка.

О том, зачем в Москве ввели новую меру, kp.ru рассказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко:

— Все профессиональные группы,которые перечислены в постановлении, являются декретированным контингентом (их работа связана с продуктами, обучением детей, коммунальным обслуживанием — прим.ред.). Закон об иммунопрофилактики №157 1998 года предписывает: они подлежат вакцинации в обязательном порядке. У них риск заболеть в разы выше, чем у обычных граждан. Они общаются с большим количеством людей.

Во всех группах профессионального риска есть свои меры защиты. Например, для работников мартеновского цеха есть нормы питания, которые обусловлены работой в условиях высоких температур. Главный риск сотрудников сферы услуг — заболеть инфекционным заболеванием. Когда они поступают на работу, они добровольно берут на себя обязательство не допустить этого

— Почему постановление адресовано именно работодателям?

— Обязательность работодателя — обеспечить защиту своих работников. Это спецодежда, возможность соблюдать гигиену и такое специфическое средство защиты как вакцинация. Получив его, сотрудники резко снижают возможность потерять здоровье, а может даже и жизнь.

Защитив работников сферы услуг от заболевания, мы решаем еще одну задачу. В своей работе они рискуют не только сами заразиться, но и заразить тех, кого они обслуживают. Если привить этот контингент, то мы в большой степени решим проблему передачи коронавируса, остановим рост заболеваемости среди москвичей.

— С началом пандемии появилось много документов по мерам ее предотвращения. Иногда возникают претензии к юридической грамотности таких бумаг. Могут ли быть нарекания к постановлению об обязательной вакцинации в Москве?

— Документ с юридической точки зрения выверен. Ранее была попытка в Якутии ввести обязательную вакцинацию.Но документ был недостаточно четко прописан и проработан. Поднялась волна возмущения. В Москве документ юридически корректен, лежит строго в плоскости закона об иммунопрофилактике.

— В постановлении сказано, что привить нужно 60% сотрудников. Чем обусловлена цифра?

— Чтобы создать коллективный иммунитет, нужно чтобы антитела были у 60% жителей Москвы. Хотя нужно максимально привить всех, кто подпадает под группу риска.

— В соцсетях постоянно слышны голоса антипрививочников. Из-за домыслов блогеров простые люди боятся вакцинироваться.

— Думаю, следующим этапом нужно привлекать за заведомо ложную, дискредитирующую и наносящую вред здоровью информацию, которую антипрививочники распускают. Пока мы в этом вопросе либеральничаем. Сейчас, когда начался резкий рост заболеваемости, мы пойдем по этому пути.

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