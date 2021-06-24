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Судя по этому рейтингу счастья, столица с заметным отрывом опережает другие города, и в целом с таким результатом трудно не согласиться - в Москве сегодня действительно удобно и приятно жить. Но что конкретно делает москвичей самыми счастливыми и как добиться того же жителям остальных российских городов?

Москве не привыкать к топовым позициям в различных рейтингах. Она, например, вместе с Лондоном, Парижем, Токио и Нью-Йорком входит в пятерку самых светлых городов мира - благодаря вниманию, которое городские власти уделяют вопросам уличного освещения. А в прошлом году столицу признали лучшим городом России для работы, учебы и отдыха – таковы результаты опроса, проведенного специалистами НИУ ВШЭ. Одновременно Москва заняла четвертое место в рейтинге лучших городов мира World’s Best Cities от авторитетного агентства Resonance Consultancy, обогнав в этом списке такие города, как Токио, Лос-Анджелес и Дубай.

Так что первое место Москвы по количеству счастливых людей в июньском опросе портала «Работа.ру», выглядит вполне логично. Разобраться, что же делает горожан счастливыми, не сложно - достаточно внимательнее присмотреться к тем процессам, которые шли в российской столице последние 10 лет.

Город, удобный для жизни

Если спросить обычного москвича, что изменилось в столице за десятилетие, он легко может растеряться – слишком много всего придется перечислять. Новые дороги и станции метро, новые парки, новые электронные приложения и городские сервисы. Из всего этого как раз и складывается Москва счастливого человека.

Пречистенская набережная. Автор фото: Дмитрий ЧИСТОПРУДОВ

- Качество московской городской среды значительно улучшилось за последние 10 лет. Это не только магистральные проекты, но и преображение районных скверов. Значительная роль отводится воде, чистятся пруды и реки. Город становится дружелюбным к велосипедистам и пешеходам, неплохо зарекомендовал себя опыт расширения тротуаров и создания прогулочных зон. Мне кажется, за эти годы случилось главное - жители Москвы вновь стали чувствовать себя полноценными хозяевами дворов и районов. Лично замечаю подобные изменения во время пешеходных экскурсий - людям важны городские детали, они сопричастны к происходящим изменениям, активно участвуют в общественных слушаниях, - отметил искусствовед, директор креативного бюро «Архитрав», основатель проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов.

Год за годом Москва постепенно становилась комфортной, счастливой и безопасной. И теперь горожане могут сами оценить все изменения. Возьмем для примера набережные, которых в Москве почти 200 километров. Большинство из них в прошлом представляли собой запущенные и медленно деградирующие где-то на городских задворках объекты. Даже относительно центральные набережные в нескольких километрах от Кремля представляли собой грустное зрелище с узкими, неудобными и плохо освещенными тротуарами. И москвичи, и туристы предпочитали обходить стороной эти депрессивные места.

За те десять лет, что мы взяли в качестве условного срока превращения Москвы в «столицу счастья», 60 километров набережных привели в порядок, сделав их действительно уютными и эффектными. Причем речь не только о Центральном округе – и берега Москвы-реки в далекой Капотне, парк и набережная Северного речного вокзала стали местами, куда приятно прийти просто погулять.

Автор фото: Георгий Васин

Таких мест в городе теперь очень много: во всех округах Москвы появились новые скверы для отдыха горожан с детскими и спортивными площадками, арт-объекты, комфортные торговые локации и множество мелочей, создающих ощущение уюта.

Даже если сравнить фотографии Москвы 2010-го с сегодняшним городом, то радикальные изменения в его облике сразу бросаются в глаза. Полностью исчезла такая характерная в прошлом московская реклама - назойливая и хаотичная, настоящий бич московских улиц того времени. Сегодня реклама тоже есть, но уже намного более выдержанная и упорядоченная. Она реально приносит пользу, а не раздражает прохожих. Аналогичным образом паутина проводов, в буквальном смысле застилавшая небо, убрана под землю и больше не мешает наслаждаться столичными видами.

Город с историей

Историческое наследие в центре Москвы встречается буквально на каждом шагу. От палат XVII века всего два шага до многометрового архитектурного шедевра конструктивизма или вмурованного в асфальт люка, заставшего революционные события в октябре 1917 года. Приводить все это хозяйство к современным стандартам городского комфорта – задача не просто нетривиальная, а практически неразрешимая.

Однако Москва справляется. В 2021 году благоустройство пришло на остров Балчуг – уникальный уголок старой Москвы, расположенный в двух шагах от Кремля и Зарядья. По задумке архитекторов, в итоге Балчуг получит два переплетенных между собой пространства – историческое и современное, очень разные, но одинаково удобные и интересные как для местных жителей, так и для туристов. Лавочки и фонари в стиле современного минимализма, тихие уютные переулки с обилием зелени, малые архитектурные формы, стилизованные под середину прошлого века – этот район буквально впитывает в себя новые принципы московского урбанизма.

Автор фото: Артем Константинов

Стремление по максимуму сохранить старую застройку вылилось в появление пешеходных улиц, практически архитектурных заповедников. Вместе с расширением и благоустройством тротуаров город привел в порядок фасады местных зданий, добавил места для отдыха, справочные стенды, торговые точки. Ко всем известному Арбату за последние годы добавились Кузнецкий Мост, Никольская улица, Третьяковский проезд, Школьная улица и другие, в общей сложности почти три десятка улиц и переулков, максимально удобных для горожан. Лавочки для пешеходов, самокаты и велосипеды для спорта, стритфуд для желающих подкрепиться и информация для любознательных – комфорт при прогулках стал привычным и современным. Конечно, и в других городах можно встретить нечто подобное, питерские линии Васильевского острова или Кремлевская набережная Казани, например, но именно в центре Москвы концентрация таких маршрутов максимальная.

- Для меня как для москвича с 1974 года, конечно, утрата исторической среды – это очень больная вещь, мы живем немножко не в той Москве, в которой жили когда-то, благоустраивается не та, старая, родная Москва, а какая-то новая совершенно, футуристическая, - считает историк архитектуры, профессор Международной академии архитектуры (МААМ) Сергей Кавтарадзе. – Но Москва действительно становится объективно удобной во многих аспектах. Где-то можно сесть на скамеечку, где-то пройти по приятной брусчатке. Лучше становится многое: удобнее тротуары, удобнее автобусы, которые идут по магистральным маршрутам и так далее. Развитие метро – это тоже хорошо, ничего не скажешь.

Получается, секрет московского счастья – в работе городских служб и властей, которые, впрочем, не скрывают глобальной цели сделать столицу России лучшим городом Земли. Звучит более чем амбициозно, однако с учетом преобразований последнего десятилетия выглядит вполне достижимым. А фиксируют эти преобразования не столько разноплановые рейтинги, сколько сами жители и гости Москвы.