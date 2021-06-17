Эксперты назвали сильные стороны московской программы партии «Единая Россия»

В программе «Единой России» нет нереальных планов и неисполнимых обещаний Фото: Иван МАКЕЕВ

На XXVI Конференции московского отделения «Единой России» мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин представил программу развития столицы. В основе документа - планы кардинального обновления города. Причём это не абстрактные обещания, а конкретные задачи на ближайшее время. Их достижение вполне реально, если свои усилия объединят различные ветви власти на всех уровнях.

«Наша программа развития Москвы обращена к каждому москвичу, - написал Сергей Собянин в своём блоге (www.sobyanin.ru). - Для кого-то из нас важнее всего надежная система социальной защиты, для кого-то - возможности для учебы, творчества и труда, для кого-то - новое жилье.

Всем нам без исключения необходимы безопасность, чистый воздух, качественный транспорт, добротная медицина, комфортные улицы, парки и скверы. Все мы хотим жить в сильной, справедливой и счастливой стране! В программе «Единой России» нет нереальных планов и неисполнимых обещаний. Все можно сделать. Но само по себе ничего не произойдет. Предстоит большая работа, в которой мы будем опираться на многолетний опыт и профессиональную надежную команду».

ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

Прошлый год стал для всего мира очень непростым из-за пандемии коронавируса. Поэтому ключевой приоритет «Единой России» – вместе с москвичами вернуться к нормальной жизни как можно быстрее, возобновить рост экономики, доходов горожан и бизнеса. Объединение и обновление становятся сегодня главными темами. И это прекрасно понимают и Сергей Собянин, и отделение «Единой России».

- Основными акцентами выступления мэра Москвы Сергея Собянина, представившего предвыборную программу московского отделения партии «Единая Россия» стали социальные гарантии для каждого москвича, развитие общественных территорий и современной транспортной сети, рост доходов населения, скорейшее возвращение к нормальной жизни после пандемии, - отметил Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. - Сильная сторона программы - её универсальность и открытость, поскольку ее цель - интересы и комфорт каждого москвича, вне зависимости от социального статуса, политических взглядов, возраста и т. д. Причем потребности эти формулируют сами москвичи через различные интерактивные сервисы правительства Москвы и партии «Единая Россия».

В ЦЕНТРЕ - ЧЕЛОВЕК

Опыт совместной работы у партии и мэра уже есть. Благодаря этому Москва признана одним из самых динамично развивающихся городов мира.

- В центре программы, и Сергей Собянин это подчеркнул, необходимость создавать и развивать город вокруг человека, его потребностей и желаний, - говорит Константин Костин. - Документ нацелен на сохранение и развитие всех тех аспектов жизнедеятельности города, которые составляют московский стандарт качества жизни. Поэтому все блоки программы отвечают и основываются прежде всего на запросах горожан. Ключевым аспектом программы стали предложения и планы на постпандемическое будущее.

Предвыборная программа наглядно показала, что цель «Единой России» - сделать Москву лучшим городом Земли. Конечно, это крайне сложно, но достижимо благодаря поддержке избирателей на предстоящих выборах в ГосДуму.

Столичное отделение ЕР представило свой главный предвыборный документ Фото: Иван МАКЕЕВ

МНЕНИЕ…

…медика

- За последние годы в столичных поликлиниках внедряется «Новый московский стандарт», - говорит Елена Кац, главный врач детской городской поликлиники №7. - Это комплекс мер, который направлен на улучшение качества медицинской помощи, а также комфорта как для пациентов, так и для врачей. По городской программе 137 устаревших зданий поликлиник полностью обновляются - от капремонта до оснащения современным медицинским оборудованием. Планировка пространства рассчитана так, что четко выделены зоны ожидания для больных, отдыха персонала и посетителей, зоны приема и диагностики. Аналоговые рентген-аппараты заменяются цифровой, так называемой тяжелой техникой. При этом продолжается создание единого электронного контура для быстрого обмена информацией между врачами. В создании «Нового московского стандарта» участвовали и сами пациенты, и медицинское сообщество, и руководство города. Все это говорит о том, что мы работаем в одной команде. Благодаря правительству Москвы и лично мэру Сергею Собянину в столице уделяется большое внимание развитию здравоохранения. Мэр понимает, что это значимая сфера, он погружается в ее проблемы, постоянно вникает в нюансы.

…ученого

- Вспомните, как десять-двенадцать лет назад блэкаут и сильная летняя жара потревожили нашу энергетику, когда Москва получила резкий пик в энергосистеме и это было тревожно, - отмечает Евгений Гашо, эксперт-консультант Аналитического центра при Правительстве РФ, член общественной палаты Москвы, кандидат технических наук, доцент МЭИ. - После этого был принят план модернизации и программа энергосбережения, в которую входят такие основные компоненты, как перевод с котельных на ТЭЦ, перекладка тепловых сетей, энергосбережение в зданиях во время капремонта. За эти годы сокращение потребления топлива в нашем регионе оказалось даже большим, чем прогнозировалось. Сработали сразу все реализуемые меры, и сегодня мы можем говорить о надёжности столичной энергосистемы. Этого удалось достичь совместными усилиями и энергетиков, и руководства столицы. Личный контроль за этой темой со стороны мэра Сергея Собянина безусловно чувствуется.

…историка

- Я родился и вырос в центре столицы, и наблюдаю, как за последние годы в корне изменился подход властей к сохранению истории города, - сказал Филипп Смирнов, краевед, радиоведущий, заместитель председателя Комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты Москвы, главный редактор журнала «Московское наследие». - Сегодня действует комплексный принцип с объединением программы благоустройства и реставрации. Это приводит к положительным сдвигам, особенно в центре города, с точки зрения сбережения и планировки старинных кварталов, и самой среды. Восприятие города жителями и туристами меняется в лучшую сторону. Москвичи активно участвуют в сохранении наследия, обращаются со своими идеями к властям и лично к мэру. Сергей Собянин поддерживает такие просьбы, например, как было в случае с благоустройством парка «Горка» напротив Хоральной синагоги на Китай-городе. Не стоит забывать, что среди первых решений на посту мэра Москвы стала отмена Собяниным инвестиционных контрактов на застройку в центральной части города. Это было правильное, резонное решение, можно даже сказать, героическое, учитывая гигантские суммы прекращенных контрактов. В ряде мест застройка была пересмотрена или окончательно запрещена. Личное вмешательство Сергея Собянина позволило сохранить культурное наследие столицы.

КОНКРЕТНО

Что предстоит сделать

Здравоохранение: построить 30 поликлиник и модернизировать более 130 действующих, где обновят 90% оборудования и техники.

Социальная защита: сохранить индивидуальный подход к заботе о социально незащищенных горожанах, а также поддержку людей и организаций, которые ставят перед собой задачу помощи ближнему.

Транспорт: обеспечить метро рядом с домом для 90% москвичей. Это станции Большой кольцевой линии метро, трех новых радиальных веток (Рублево-Архангельская, Бирюлевская, Троицкая), новых линий МЦД.

Городская среда: создать новые парки, зеленые уголки, места активного отдыха – всего более 1 000 гектаров территорий.