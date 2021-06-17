Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Экспорт мороженого из столицы вырос на 47,2%»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экспорт мороженого из Москвы в первом квартале 2021 года увеличился на 47,2% по сравнению с теми же месяцами прошлого года и достиг 9,49 миллиона долларов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первый квартал 2021 года столичные предприятия отправили на внешние рынки мороженое на общую сумму 9,49 миллиона долларов в объеме 4,16 тысячи тонн, - сказал заммэра. - Произведенное в Москве мороженое было поставлено в 20 стран мира. По сравнению с тем же периодом прошлого года доля столицы в структуре общероссийского экспорта этой продукции выросла в натуральном выражении – с 48 до 63 процентов».

Лидерами по импорту московского мороженого в первом квартале стали США (4,49 млн. долларов), Казахстан (2,38 млн.), Китай (0,69 млн.), Канада (0,60 млн.) и Болгария (0,24 млн.).

Столичный экспорт мороженого показывает положительную динамику на протяжении последних пяти лет. «Только в 2020 году столичный экспорт увеличился на 25,5 процента по сравнению с 2019 годом - до 29,65 миллиона долларов, - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - В натуральном выражении показатель увеличился на 21,2 процента и составил 12,7 тысячи тонн».

В прошлом году столичное мороженое экспортировалось в 24 страны мира. Больше всего столичные предприятия отправляли прохладное лакомство в Казахстан, США, Китай, Канаду и Белоруссию. На эти страны пришлось 87% совокупного экспорта мороженого.

«Потенциальными рынками сбыта столичного мороженого в среднесрочной перспективе будут оставаться Казахстан и другие страны ближнего зарубежья, - говорит генеральный директор центра поддержки и развития экспорта «Моспром» Наталья Шувалова. - Помимо этого, продукция будет популярна в Финляндии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Вьетнаме».

Из лидирующих стран самая высокая цена экспортного мороженого по итогам 2020 года оказалась у Белоруссии (5,4 долларов на кг), а самая низкая цена - у Канады (1,45). Экспорт мороженого в Китай также характеризуется сравнительно высокой ценой - 4,26 долларов за килограмм. Самая низкая цена экспорта оказалась в Кот-д’Ивуар (1,14), а самая высокая - в Сингапур (14,39).