В Москву идёт аномальная жара: 22 июня 2021 ожидается рекорд по теплу 104-летней давности

22 июня может быть побит температурный рекорд 1917 года. В тот день в Москве столбики термометров показывали 31,8 градусов тепла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самое время настраивать кондиционеры, стирать с них пыль, менять в дистанционных пультах батарейки. Потому как уже в пятницу, 18 июня 2021, в столице будет плюс 28, в выходные дни плюс 30, а в начале следующей недели и все 33. Об этом сообщил kp.ru ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 22 июня может быть побит температурный рекорд 1917 года. В тот день в Москве столбики термометров показывали 31,8 градусов тепла.

- При этом лето ожидается благоприятным, - добавил синоптик. - Температура будет на один или два градуса выше климатической нормы. Июль немного засушлив. Но в целом - идеальная погода для отдыха. Какой-то экстремальной жары, как в 2010 году, не будет.

И тем не менее в столичном управлении Роспотребнадзора напоминают, что во время жары нужно как можно меньше находиться на улице (особенно на открытом солнце), снизить физические нагрузки, одеваться в легкую светлую одежду и, по возможности, отказаться от жирной пищи (лучше употреблять фрукты и низкокалорийную пищу).

А в МЧС усилили контроль на водных объектах, куда народ, как обычно, тянется во время жары (особенно в выходные). За одну неделю спасатели успевают провести около 1500 рейдов. Со взрослыми проводят беседы, а подростков до 14 лет, которые пришли купаться самостоятельно, передают родителям (с начала лета передали более 113 детей).