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Здоровье17 июня 2021 16:45

Терапевт Ярослав Ашихмин: «То, что вакцинация необходима, нужно разъяснять помногу раз»

Кандидат медицинских наук высказал своё мнение о том, почему люди не идут прививаться
Павел КЛОКОВПавел КЛОКОВ
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Какие только меры не предпринимают власти, чтобы завлечь своих граждан на вакцинацию от ковида.

Какие только меры не предпринимают власти, чтобы завлечь своих граждан на вакцинацию от ковида.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Какие только меры не предпринимают власти, чтобы завлечь своих граждан на вакцинацию от ковида. И не только в России, кстати. В США, например, за один укол предоставляют пончик. Бесплатно. В Сербии кусок тушеной дичи. В Румынии билет на выставку орудий средневековых пыток. А в России (в Москве) - мороженое, билет на смотровую площадку в башне делового центра и даже машину. Правда, последний приз будет разыгрываться раз в неделю (начиная с 14 июня), но всё равно 20 счастливчиков наберётся.

В связи с таким завлекаловом пользователи интернета уже анекдоты слагают. И даже стихи. Автор одного из них выдвинул условие, мол, я с удовольствием уколюсь, только дайте мне квартиру, машину, денег, путевку на Гавайи и яхту. И в конце добавил: «И подругу дайте срочно. И вишневую наливку. Вот тогда я точно-точно себе сделаю прививку».

Про квартиру, кстати, не выдумка. Один из жителей Подмосковья, который сделает прививку в период с 15 по 25 июня, получит трёшку в Серпухове. Определит счастливчика, как и в Москве, лотерея.

Вместе с этим и в столице, и в области ввели обязательное вакцинирование для граждан, работающих в самых разных сферах - от общепита до ЖКХ (видимо, подарочных бонусов оказалось недостаточно, чтобы народ повалил прививаться).

Почему же власти оказались вынуждены принять столь решительные меры?

С этим вопросом мы обратились к врачу-кардиологу, терапевту Ярославу Ашихмину.

- Давать оценку действиям властей я, конечно, не буду, - сообщил он «Комсомольской правде», - но скажу, что наш народ несведущ в медицинском плане. Ценность человеческой жизни низкая. Люди боятся не то что прививок, а обыкновенных таблеток от холестерина или повышенного давления. Так уж исторически сложилось, что у нас никто такого ликбеза не проводил. Поэтому народ и дремучий. Да, сейчас много социальной рекламы по телевизору и сюжетов о необходимости вакцинации. Но их начали крутить, когда вспыхнула пандемия. Мое мнение такое: нужно разъяснять людям все эти вещи - терпеливо, изо дня в день. Без прививки можно заболеть. Поэтому спешите сделать ее как можно скорее. И родственников с собой берите.

Напомним, что первую прививку в России сделала Екатерина II - от оспы (смертность от которой в те годы составляла около 40 процентов!). Отважная императрица даже распорядилась запрячь лошадей и держать их наготове, чтобы врач, сделавший прививку, в случае ее смерти мог быстро уехать и избежать самосуда. Но всё окончилось благополучно. Доктору за удачный исход присвоили баронский титул и пенсию в размере 500 фунтов стерлингов в год.

Позже появились вакцины от бешенства, полиомиелита, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, гепатита В, пневмококковой инфекции, гриппа и коронавируса.

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