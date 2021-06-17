«Посвящена любви»: открылась выставка Евгении Васильевой «Плод»

Персональная выставка Евгении Васильевой открылась весьма успешно.

16 июня накануне Дня медицинского работника в Клиническом госпитале «Лапино» группы компаний «Мать и дитя» торжественно открылась персональная выставка художника Евгении Васильевой (EVA) под названием «Плод». Экспозиция, расположенная на двух этажах клиники, включает более 150 работ автора, выполненных в разных художественных направлениях и техниках. На торжественном открытии выставки присутствовали как известные гости и ценители творчества художника, так и сотрудники госпиталя. Выставка продлится до 16 сентября.

«ВСЯ ЖИЗНЬ – ТВОРЧЕСТВО»

Радость открытия выставки разделили: певица Алсу, Каринэ Хабирова, супруга главы республики Башкортостан; генеральный директор группы компаний «Ростех» Сергей Чемезов; Марк Курцер, основатель сети клиник «Мать и Дитя», член-корреспондент РАМН; индустриальный директор авиационного комплекса ГК «Ростех» Анатолий Сердюков; генеральный директор холдинга «Технодинамика» ГК «Ростех» Игорь Насенков; Андрей Блиок, художник-живописец, член-корреспондент российской академии художеств, член союза художников ЮНЕСКО; руководитель пресс-службы Фонда «Сколково» Александра Барщевская; российский искусствовед, галерист, куратор выставок современного искусства, арт-критик и художник Елизавета Плавинская; психолог Анастасия Булгакова; заместитель генерального директора ГК «Ростех» Николай Волобуев, представители СМИ, культурного сообщества, врачи госпиталя и ещё много поклонников творчества художника Евгении Васильевой (EVA).

В открытии выставки приняла участие певица Алсу (слева)

Церемония открытия выставки прошла в просторном конференц-зале ГК «Мать и дитя», где Евгения Николаевна рассказала о своём творчестве. На огромном экране демонстрировались потрясающие видео-работы художника, заслужившие признание во всём мире и буквально заворожившие гостей вернисажа.

«Выставка посвящена прежде всего такому чувству, как любовь, - сообщила гостям вернисажа Евгения Васильева. - Часть из работ, представленных на выставке, никогда не были представлены ни в каких художественных институциях, часть из них были представлены на параллельной программе венецианской биеннале в Палаццо Питти, часть из них были представлены в галерее Саатчи в Лондоне, часть были представлены на Лондонской биеннале искусств. я думаю, что все они объединены единой концепцией, а именно зарождения новой жизни, зарождением новых произведений искусства, инноваций, творчества».

В торжественной церемонии открытии выставки присутствовали как известные гости и ценители творчества художника, так и сотрудники госпиталя.

Открыл торжественную часть художник-живописец, член-корреспондент российской академии художеств, член союза художников ЮНЕСКО РФ Андрей Блиок: «Сделать такую большую, гигантскую, я бы сказал, для художника выставку - это огромный труд и большая заслуга и художника, и всей ее команды! Евгения к своим работам относится, как к своим детям. Я не могу не вспомнить о недавнем проекте, который мы реализовали в Санкт-Петербурге музее Российской Академии Художеств выставка “Весна”. Это был грандиозный проект, это был проект неоднозначный, и сегодня мы хотим презентовать вот такой замечательный каталог. Каталог, который вышел после открытия выставки, о самой выставке, потому что концепция выставки подразумевала не только представление работ, но и демонстрацию работ в интерьере исторического зала, рядом с историческими слепками. И вот этот синтез, синтез современной живописи, современного искусства рядом с античными слепками показал всю силу, всю мощь художника. Евгения, в первую очередь поздравляю вас с этим замечательным проектом, поздравляю всех зрителей и всех нас с открытием этой прекраснейшей выставки, желаю всем крепкого здоровья, счастья и творческих успехов, потому что вся жизнь – творчество», - заявил Андрей Блиок.

Выставка стала результатом усилий и размышлений художника, где отсутствует грань между реальностью и вымыслом. Экспозиция состоит из беспредметных композиций и предметных, среди которых выделяются изображения растений и волшебных сказок. Обе темы причудливым образом переплетаются и дополняют друг друга. Выставка свидетельствует о пристальном интересе автора ко всему, что лежит за пределами видимого мира – в частности, к микрокосмосу.

Выставку также посетил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Доминирующая тема серии беспредметных композиций – страсть, влечение, основной инстинкт, любовь, отношения между мужчиной и женщиной, далее – сопутствующие таинства и наконец – как торжество божественного закона – зарождение жизни и появление на свет нового. Все работы исполнены на эмоциональном пределе и стремлении к постижению истины. В каких бы муках ни рождалось простое человеческое счастье, оно в любом случае восторжествует - свидетельствуют работы из серии «Плод».

«ЯРКИЙ ПРИМЕР»

С приветственным словом к поклонникам художника и главной героине выставки обратился Марк Курцер - гостеприимный хозяин этого красивого и высоко-технологичностью места – ГК «Мать и дитя»:

«Уважаемая, дорогая Евгения, уважаемые дорогие коллеги, я также рад всех приветствовать в «Лапино-2». Впервые мы проводим подобное событие. Так произошло, что зашел вопрос об искусстве и возникла идея, которая казалась сложно реализуемой, но я могу сказать, что, во-первых, энергия Евгении Николаевны, энергия её работ позволили нам сделать эту выставку. Совершая много зарубежных поездок и знакомясь с другими госпиталями, я увидел их отношение к культуре, к искусству. Когда мы Берлине, там в одном госпитале было практически все было завешано картинами. И вообще всегда, всегда было свойственно медицинским учреждениям размещать сцены из балета, картины на которых колхозники собирали урожай, и все это было прекрасно, и мы взяли такую традицию! Наши любимые пациенты, которые приходят к нам, и говорят, что им нравится здесь бывать, что здесь в общем то хорошо, и эта живопись одна из составляющей части больницы только подтверждают правильность такого подхода», - заявил Марк Курцер.

Проект «Плод» утверждает право творца на обустройство собственной, личной, персональной реальности – расположенной за пределами его среды обитания. Выставка напоминает нам, что свет подарил людям возможность установить связь между мирами. Именно поэтому автор работает со светом как с преодолением несовершенства и предрассудков окружающего мира.

Выставка «Плод» задает нам вопрос о границах беспредметности в живописи. Автор то откровенно намекает на существование вполне предметного, осязаемого мира, то тут же уносит нас за границы бытия. Получается чередование взлетов и приземлений. Автор то расщепляет идею беспредметности до первоосновы, то напоминает нам о повседневных раздражителях – в виде неких пусть даже полуматериальных фантасмагорических сущностей.

Евгения освоила, наверное, все самые интересные разновидности современного искусства, в том числе и видеоарт

«Для меня не только честь и удовольствие, но и какой-то исключительный момент в жизни обращаться к вам и представить творчество Евгении Васильевой, - отметила в своей речи российский искусствовед, галерист, куратор выставок современного искусства, арт-критик и художник Елизавета Плавинская. - Евгения освоила, наверное, все самые интересные разновидности современного искусства, в том числе и видеоарт. Видеоарт - странный вид искусства. Это вроде бы кино, а вроде бы не кино, вроде бы философское высказывание, но слишком коротенькое для философского высказывания. Когда видеоарт в России только появлялся, а было это где-то там в конце 80-х, начале 90-х, мы уже знали, что он появится и в творчестве российских художников. И вот такие времена настали, и вот постепенно стали появляться новые художники российские, которые пробуют себя и создают произведения в этом жанре. Ярким примером работы в технике видеоарта стала Евгения Васильева (EVA)/ Уверена, что выставка и работы Евгении вызовут у вас огромны интерес».

«Выставки Евгении Васильевой – это палитра эмоций и она не перестаёт удивлять своими работами, - прокомментировал творчество художника Кюри Усманов, президент и генеральный директор Фонда «Будущее Родины». - С каждой выставкой она растёт как художник. Она пока больше известна за рубежом, чем в нашей стране, и я не удивился, когда Имад Кассир, представитель ОАЭ, участник ПМЭФ-21 и мои личный гость, увидев её работы в моей Академии искусств (а это около 3000 картин и скульптур в личной галерее), захотел организовать выставку в Абу -Даби».

Обратим внимание, что Евгения Васильева (EVA) - почетный член Российской академии художеств, член Творческого союза художников России, кавалер ордена Почета РФ. Художник с отличием окончила факультет искусств Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (степень магистра в области изобразительного искусства, аспирантура по специальности «Искусствоведение»), Британскую высшую школу искусств и дизайна (по специальности «Современное искусство»), Open College of Art (степень магистра в области изобразительного искусства). Произведения Евгении Васильевой находятся в собраниях известного дизайнера Пьера Кардена (Франция), Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (Россия), музея современного искусства города Гибеллина (Италия), Епархиального музея города Кальтаджироне (Италия), Фонда Ибрагима Кодры (Швейцария), а также в других государственных и частных коллекциях разных стран мира.

Авторы фото: Сергей Ведяшкин и Дмитрий Киселев