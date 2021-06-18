Александр Мажуга: России нужны новые поколения ученых

Александр Мажуга. Фото: Данил ГОЛОВКИН​

Решение своего ребенка или внука стать ученым абсолютное большинство россиян (86%) оценило бы положительно. Такие результаты показал майский опрос ВЦИОМ. Однако есть и другие цифры. Более 70% школьников не представляют, чем бы они хотели заниматься в жизни, и только примерно 5% определились с будущим призванием. Свои идеи о том, как можно заинтересовать школьников исследованиями, озвучил ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.

«Наука должна стать темой государственного масштаба, - считает ученый. - Например, есть образовательный центр для одаренных детей «Сириус», куда довольно сложно попасть, надо пройти отбор, но школьники просто в восторге от него. Надо открывать такие центры по всей стране. В Москве, например, есть детские технопарки. Кстати, наш технопарк «Менделеев Центр», открытый в феврале 2020 года, стал 18-м таким заведением в Москве».

Как отметил Мажуга, на крупных экономических форумах должны выступать студенты и школьники, которые стали победителями всемирных олимпиад по химии, физике, биологии, математике и другим предметам.

«Также считаю, что наука должна стать более популярной, - говорит Мажуга. - Работа ученых, положительные образы исследователей, процесс обучения в школах и вузах имеют полное право стать темой сериалов, фильмов или сюжетов на YouTube».

Кроме того, ректор РХТУ уверен, что научные ресурсы должны ориентироваться и на школьников, и на преподавателей. «Интерес к науке надо пробуждать, а не загонять всех в обязательном порядке на ресурсы, не заставлять учителей выполнять показатели, - подчеркнул Мажуга. - Надо объяснить, почему это удобно и интересно. Наука должна цеплять».