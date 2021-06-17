Собянин рассказал о возможности введения более жестких ограничений из-за ситуации с коронавирусом

Мэр города рассказал, что в городе создаются дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом, но возможности города не безграничны Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На встрече с рестораторами мэр Москвы Сергей Собянин обсудил ситуацию с распространением COVID-19 в городе и предстоящую обязательную вакцинацию. Представители бизнеса предложили провести ввести эксперимент по COVID-free зонам.

- Главное — провести вакцинацию, рассказать о ней своим работникам, потому что они зависят от нее не только с точки зрения получения доходов, зарплаты, сохранения места работы, но и весь бизнес от этого зависит, — сказал Сергей Собянин.

Мэр города рассказал, что в городе создаются дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом, но возможности города не безграничны.

- Мы находимся очень близко к более жестким решениям (временным, но жестким решениям) по ограничениям, — отметил Сергей Собянин.

В настоящее время в городе ограничена работа фуд-кортов, дискотек и работа ресторанов в ночное время, не доступны детские развлекательные центры. Эти меры были предприняты потому, что заболевших коронавирусом ежедневно фиксируют уже не по 3000, а по 7000 человек.

- Количество заболевших будет более девяти тысяч. Это означает рост в три раза. Огромная динамика, которую мы не наблюдали даже в предыдущие всплески заболеваемости, — сказал Сергей Собянин.

Без быстрой массовой вакцинации сбить эту динамику, по мнению столичных медиков, не удастся.

Московские рестораторы поддержали решение властей об обязательной вакцинации и предложили провести в столице эксперимент со свободными от COVID-19 общественными зонами. То есть все сотрудники пройдут вакцинацию – безопасность со стороны персонала, а на входе будет человек, который проверит у посетителей документы (сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест).

Первые статистические данные говорят о том, что москвичи стали осознаннее - в три раза выросла запись на вакцинацию по сравнению с более ранними показателями.

- Но это все равно недостаточные объемы, мы видим, что они пока еще небольшие, — сказал Сергей Собянин.

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