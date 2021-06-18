В Москве возбудили 24 уголовных дела на продавцов фальшивых сертификатов о вакцинации

В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Московские полицейские за последние дни задержали сразу несколько продавцов поддельных сертификатов о прививках от коронавируса. Работа по выявлению торговли «липой» идет во всех округах столицах.

«В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 - по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», 1 – по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Из них 3 уголовных дела направлены в суд».

Например, на севере Москвы сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по САО Москвы задержали женщину, торговавшую сертификатами о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Экспертиза уже установила - эти бумаги, которые покупателям предлагали как официальные документы, оказались фиктивными.

На юго-востоке города торговцы справками о прививках представляли документы, заверенные печатями местной поликлиники. Но после проверки стало ясно, что на самом деле сертификаты в данном медучреждении никогда не выдавались.

У курьера, который развозил аналогичные справки в СВАО, изъяли сразу несколько сертификатов, выписанных на разные имена. Мужчина уже признался, что сам изготавливал фальшивые документы. Его дело будут разбирать в Бабушкинском суде.

Между тем корреспондет «Комсомольской Правды» Андрей Абрамов провел собственно расследование, как устроен этот рынок фальшивых справок о прививках. Что обещают продавцы, сколько это стоит и как можно выявить подделку - читайте в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анна Попова назвала условие введения обязательной вакцинации в регионах

Главный санитарный врач рассказала об опасности индийского дельта-коронавируса и о том, как будет организовано голосование по выборам в Госдуму (подробности)

«Родина в опасности»: кому в первую очередь нужна прививка от коронавируса

Наш спецкор Наталья Варсегова поговорила с врачами о важности обязательной вакцинации и борьбе с антипрививочниками (подробности)