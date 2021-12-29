Александр Толмачёв исполнил мечту девочки из Щёлково, подарив щенка корги

Настя получила в подарок щенка корги. Фото: Пресс-служба Александра Толмачева

Под Новый год, как в сказке, случаются чудеса и исполняются желания. Этот праздник стал особенным для одиннадцатилетней Анастасии из городского округа Щёлково. Она на протяжении двух с половиной лет мечтала о щенке корги, который стал бы для неё настоящим другом. К сожалению, у Насти ограничения по здоровью, но желание обзавестись четвероногим питомцем сильнее болезни.

Выбор породы не случаен. Корги – жизнерадостная собака, которая прекрасно чувствует себя, как в условиях городской квартиры, так и в загородном жильё, а ещё она предпочитает бегу размеренный шаг, что отлично подходит Насте.

О мечте девочки узнал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Толмачёв.

«Мама Насти рассказала моим партнёрам из благотворительного фонда «Рождественская звезда» о давней мечте дочери. Мы с щёлковским движением спасателей, у которых на службе есть корги по имени Маруся, дали клич в социальных сетях, что ищем щенка. Получили большой отклик и выбрали самую лучшую и подходящую для Настенька собаку, я ее приобрёл для неё», – рассказал Александр Толмачёв.

Александр Толмачёв исполнил мечту девочки. Фото: Пресс-служба Александра Толмачева

Щенок, которого назвали Лёлик, привит, обучен и ориентирован на общение с человеком. Накануне Нового года Настя вместе с семьёй была приглашена в местный спасательный отряд, где девочке подарили друга, о котором она мечтала.

«Важно, чтобы у каждого ребёнка, независимо от возраста, сбывались мечты и желания, тем более, под Новый год. Чудеса реально случаются, и я уверен, что у Насти это одно из первых больших чудес в жизни, и их обязательно будет ещё много», – сказал депутат.

Семья Анастасии поблагодарила Александра Толмачёва за неравнодушие и внимание.