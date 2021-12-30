Уникальную реставрацию светового купола Московского императорского почтамта завершат в 2022 году

Фасад здания Московского почтамта в 2021 году Фото: Алиса ТИТКО

Московский императорский почтамт на Мясницкой улице еще не скоро распахнет двери массивного парадного входа, но реставрация идет полным ходом. В предстоящем 2022 году планируют восстановить световой купол, после чего начнутся проектно-изыскательские работы и реставрация по кровле и фасаду здания. «КП» увидела, в каком состоянии здание почтамта находится сейчас.

Фото: Алиса ТИТКО

Отваливается буква на вывеске «Почтамт»

На Мясницкой улице стоит огромный дворец с массивным парадным входом. По обе стороны расходятся крылья флигелей. Вдоль строгого романского фасада идут ряды полукруглых окон.

- Что-то не могу вспомнить такого здания на Мясницкой, - говорит мне подруга Юля во время прогулки.

- Так это Московский почтамт. Сняли строительные леса. Здание долгие годы было закрыто, - говорю Юле.

- Точно. Я уже и забыла о его существовании.

Реставраторам предстоит восстановить капители. Фото: Алиса ТИТКО

Присматриваемся – вход заколочен, арка полуразрушена. И даже буква «П» вот-вот отвалится от вывески «Почтамт». А ведь здание должны были отреставрировать.

Мимо проходит группа китайских, потом российских туристов. Экскурсовод говорит, что фасады здания открыли пару дней назад.

- Московский почтамт находится здесь с 1783 года. Именно тогда Почтамт взял в аренду, а в 1792 году приобрел в собственность владение представитель богатой армянской семьи Н.З. Лазарев, - рассказывает экскурсовод.

- А туда можно войти?

- Сейчас еще идет реставрация. Не первый год. Раньше еще был доступен Музей почтовой связи и Московского почтамта. Там хранили совершенно уникальные документы и предметы, которые показывали работу почты, телеграфа, телефона и радио.

Историческая вывеска на здании Фото: Алиса ТИТКО

Оказалось, что строительные леса со здания сняли на несколько дней, чтобы произвести необходимые замеры, а реставрационные работы продолжаются.

Непростая реставрация купола Шухова

Главпочтамт на Мясницкой имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, поэтому все работы проводятся только по согласованию и после получения разрешения Мосгорнаследия.

- Это действительно уникальное здание, и оно давно нуждалось в проведении качественной реставрации. Масштабные первоочередные и противоаварийные работы начались в январе 2020 года, - рассказали в Департаменте культурного наследия Москвы.

Здание несколько раз перестраивали еще в дореволюционные годы. Просторный с виду дворец не отвечал требованиям работы почтамта. Перестройка была в 1860 году, а в 1910 году началось строительства нового здания почтамта, которое и ныне венчает световой барабан с уплощенным куполом.

Открытым фасад Московского почтамта был несколько дней Фото: Алиса ТИТКО

Операционные зал был в центре здания, там появилась знаменитая дубовая стойка и винтовые лестницы. Но особенностью был световой фонарь над главным операционным залом – создал его Владимир Шухов (одна из уникальных конструкций инженера, сохранившаяся в Москве). Именно этот купол начали реставрировать.

- В первую очередь нам нужно было провести противоаварийные работы и законсервировать купол здания. Сейчас первый этап завершен: в центральном операционном зале Главпочтамта установлено около 40 специально спроектированных опор, на которые «лег» световой купол. Теперь купол надежно зафиксирован, и мы можем заняться его реставрацией, - рассказали kp.ru в пресс-службе «Почты России».

Сам купол состоит из трех ярусов, каждый из которых необходимо восстановить. Реставраторы сняли все стекла с нижнего яруса. Они уникальны и сделаны по специальной технологии, позволяющей мягко рассеивать солнечный свет. Часть из них, к сожалению, в советское время были заменены. Поэтому специалистам предстоит изготовить по образцам новые стекла, которые полностью повторяют исторические. А стекла, которые были сняты, уже пронумерованы, очищены и будут возвращены на свои места.

- Противоаварийные работы на куполе планируется завершить в 2022 году, - уточнили в Департаменте культурного наследия Москвы.

Теперь купол, спроектированный Владимиром Шуховым, надежно зафиксирован

Работы продолжатся еще несколько лет

Какой-либо значительной перестройке здание не подвергалось с 1912 года. Реставраторам предстоит привести в порядок комплекс Главпочтамта, который включает 17 строений.

Параллельно с работами по световому куполу реставраторы восстанавливают элементы лепнины, чтобы сохранить полную историческую достоверность операционного зала.

В настоящее время установлено 40 специально спроектированных опор, на которые «лег» световой купол. Фото: пресс-служба «Почта России»

- Мы проведем проектно-изыскательские работы по кровле и фасаду здания, после чего сможем приступить к их реставрации, - рассказали kp.ru в пресс-службе «Почты России».

После реставрации здание планируют приспособить под нужды «Почты России». Москвичи смогут отправлять новогодние открытки и получать посылки в историческом месте.