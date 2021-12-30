В Подмосковье экс-подполковник полиции отравился таллием

47-летний Алексей Горбунов из Дмитрова и-за отравления таллием оказался в реанимации.

19 ноября Алексей Горбунов из Дмитрова вызвал скорую. 47-летний мужчина жаловался на резкую боль в желудке. Пациент в повседневной жизни мужик крепкий. Некогда служил в полиции (замкомандира районной ДПС), вышел на пенсию в звании подполковника. Последние годы вел свой бизнес, а заодно — судя по его социальным сетям, увлекался походами в горы и рыбалкой в море.

В больнице Горбунову полегчало. Его отпустили долечиваться домой, но неведомая болезнь начала резко прогрессировать. Подушка, на которой лежал больной, стала усыпана его выпавшими волосами. Встать с кровати и пройтись по комнате было для Алексея настоящим подвигом.

Вновь вызвали медиков. Те в очередной раз взяли анализы, но на этот раз провели более глубокое исследование.

— Результаты показали: в крови пациента обнаружена повышенная концентрация таллия. Его экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

У талия нет ни запаха, ни вкуса. Токсичный металл проникает в организм с пищей, через раны или его достаточно вдохнуть. Отправление протекает несколько недель, опознать его очень сложно: все начинается с проблем с кишечником, а заканчивается выпадением волос, потерей зрения и координации.

Горбунов сейчас в реанимации. После выздоровления сможет дать показания следователям.

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