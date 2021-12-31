В "пироговской дыре" открылась "хорошая" квартира Булгакова

Знаменитая фотография Булгакова с моноклем - самый известный, но нетипичный образ. Писатель купил монокль для прикола. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналисты уже окрестили этот музей "хорошей квартирой" Михаила Булгакова в противовес "нехорошей", на Большой Садовой.

В трехкомнатной квартире на Большой Пироговской, 35а Булгаков жил целых семь лет со своей женой Любаном-Любангой, она же Чиша, она же Топсон и ее многочисленными зверушками. И хотя "хорошая" квартира менее раскручена, именно в ней произошли самый знаковые события в жизни писателя: были созданы выдающиеся пьесы, закончены две редакции романа "Мастер и Маргарита". И, наконец, сюда 18 апреля 1930 года позвонили по телефону и сообщили.

– Сейчас с Вами товарищ Сталин будет говорить.

– Что? Сталин? Сталин? - не поверил Булгаков.

Однако звонил действительно вождь и подробности того разговора всем известны, благодаря подслушке Любанги.

Столичные власти передали эти помещения Булгаковскому музею еще пять лет назад. С тех пор ежегодно анонсировалось, что музей вот-вот откроется. И, наконец, это случилось, причем, что важно, пусть и под занавес, но в 2021 году, когда мы отмечали 130-летие писателя.

Раньше на этом доме не было даже опознавательных табличек. А теперь все знают, что здесь - "хорошая квартира". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пироговская дыра

Поверить трудно, но этому адресу располагался особняк Рябушинского. В шестидесятые на нем возвели еще три этажа и красивое здание превратилось в квадратное подобие хрущевки.

Особняк был совсем непростым. По легенде здесь располагалась молельня самого Григория Распутина! Правда, Распутин молился на третьем этаже, а Булгаков поселился в цокольном.

Квартира была немаленькая, трехкомнатная, с кухней и ванной - вообще роскошь. А по сравнению с коммуналкой на Большой Садовой, где соседями писателя были две проститутки и трое безработных - просто дворЭц.

Но привередливый Михаил Афанасьевич вскоре стал называть это место "пироговской дырой". По нынешним временам дом располагается в центре, в элитных Хамовниках. А сто лет назад это была окраина, типа нынешнего Гольяново, откуда крайне неудобно пилить до центра.

Как это выглядит теперь

Некоторые жители Пироговки даже не догадывались о наличии "хорошей квартиры". А с чего бы: никаких тебе опознавательных табличек, окна скрыты за уродливыми решетками, а в самой квартирке обитали коммунальные службы Хамовников.

Теперь все здорово переменилось. Решетки сняли, окна помыли, украсили афишами с булгаковскими цитатами, а еще одно окно, где располагался кабинет писателя, - превратили в витрину с подглядывательным отверстием для любопытных.

Стол писателя "выходит" прямо в окно. Рассматривать экспонаты можно и с улицы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь в музей можно попасть сбоку, как это и делали Булгаков и Белозерская. Замурованную в советские времена дверь с торца здания размуровали. А напротив, прямо за остановкой общественного транспорта - установили памятник Михаилу Афанасьевичу работы Франгуляна.

"А Булгаков курит", - жалуются местные жители на памятник работы Франгуляна. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ходили слухи, что местные жители ворковали что-то недоброжелательное, как это принято у соседей булгаковских квартир. И памятник им не такой, и курит Булгаков на улице, хотя курить в Москве нельзя...

Тем не менее, первыми посетителями музея стали именно обитатели дома номер 35 а и врач-кардиолог из больницы на Пироговке. Вроде бы, остались довольны.

Фотографии Михаила Булгакова снабжены комментариями второй жены. На каких-то снимках она не узнает бывшего мужа и говорит, что это не он. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Очень хочется, чтобы музей жителям дома понравится. К тому же нас есть кафе, которое может стать "домашним" для местных жителей, - понадеялась заместитель директора Мария Котова.

Скандальная пьеса Булгакова "Дни Турбиных" была снята с репертуара МХАТа, но возвращена обратно по личному вмешательству вождя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К тому моменту, когда я была в музее, кафе еще не заработало, но руководство заверило, что кофе здесь будет хорошим. Потому что сам Михаил Афанасьевич был заядлым кофеманом.

Убей мою подругу

Музей очень стильно оформлен. Модная мебель, необычные технические решения. Власти передали не только площадь квартиры, но и еще сопутствующие помещения. Поэтому в распоряжении учреждения оказалось более 200 квадратов площадей и на них разгулялись. Перед нами не только постоянная экспозиция, но и временная выставка, посвященная Любанге, то есть, Любови Белозерской, второй жене Булгакова.

Любовь Белозерская жила весело и кудряво. Ходила на лыжах, занималась верховой ездой, одной из первых получила автомобильные права, на которые можно полюбоваться в музее.

Еще она любила часами повисеть на телефоне.

- Любочка, ну я же работаю, - жаловался Булгаков.

- Ой, да ладно тебе. Ты же не Достоевский, - отмахивалась жена.

Стоит ли удивляться, что вскоре в жизни Булгакова появилась новая женщина, Елена Сергеевна Шиловская. Что интересно, она поначалу была подругой Белозерской, но, как пелось в старинной песне, "как ты могла, подруга моя".

Когда Михаил Афанасьевич привел в эту же квартиру свою третью жену, то Любангу переселили за стеночку. Булгаков снял для бывшей квадратные метры и писал утешительные письма. Мол, Чиша, не переживай. Всегда готов, если не будешь спать, прийти и поговорить с тобой.

Михаил Афанасьевич и Чиша любили бывать в гостях у Максимилиана Волошина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такую маму - выбросить в яму

Интересные письма и семейные артефакты, равно как и видеозапись Белозерской, можно увидеть на временной выставке. Сухонькая обаятельная старушка увлеченно рассказывает про совместных зверей.

Сухонькая старушка с хитроватым прищуром- хозяйка квартиры. Любан, Любанг, Чиша, она же Любовь Белозерская, вторая жена Михаила Булгакова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как-то на рынке Белозерская спасла умного лохматого щенка, которого хотели сдать "в поликлинику для опытов". Собачуга выросла в большого умного Бутона, которого обожал хозяин. Вообще-то, Булгаков был больше собачником. Кошек он брезговал даже гладить и подкладывал бумажку, если те садились к нему на стол.

Узкая комната за кабинетом - гостиная, переделанная в антресоль-экспозиции. Время от времени здесь загораются три разные группы ящиков с артефактами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исключение он делал разве что для Флюшки, озорного обитателя квартиры, ставшего прототипом кота Бегемота. Флюшка обладал привычкой смахивать все, что попалось под лапу, поэтому Михаил Афанасьевич, когда разбивал что-то, то обязательно валил на котенка.

Еще, задолго до блогеров, Булгаков придумал смешной котовый язык и сочинял супруге записки от лица ее животных.

"Токуйю маму выбрасит вяму", - "писал" Флюшка, когда Белозерская задерживалась где-нибудь.

Постоянная экспозиция

Самый хит музея - это постоянная экспозиция, расположившаяся в кабинете Булгакова. Надо сказать, кабинет этот довольно большой, метров двадцать. Мебели в квартире не сохранилось, кроме натюрморта с репкой художника Софронова. Но устроители придумали что-то получше, чем воссоздание музейного пространства и устроили нечто вроде "Лунариума для филологов": установили четыре крайне необычных функциональных стола, сидя за которыми, можно крутить крутилки, нажимать на кнопки, открывать шкафчики и окошечки с личными вещами Булгакова. Один стол, к примеру, музыкальный. Здесь можно послушать музыку из разных булгаковских произведений.

За музыкальным столом можно поcлушать композиции, упоминаемые Булгаковым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помните: "Грянул знаменитый грибоедовский джаз и тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку: «Аллилуйя!"

Никогда не задумывались, причем тут джаз, Грибоедов и аллилуйя?

Гордость постоянной экспозиции - интерактивные столы. Например этот, похожий на лоцманский штурвал, показывает, в каких временах живут герои Булгакова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Московский стол" - настоящая находка для экскурсовода. Здесь необычно и интерактивно показаны маршруты перемещений булгаковских героев по Москве. А мой фаворит - текстологический стол, где, прокручивая ручку огромного барабана, можно видеть, как менялся текст первой главы "Мастера и Маргариты.

На "Московском" столе можно проследить передвижения героев Михаила Афанасьевича по Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Важно, что новая площадка не принадлежит Гослитмузею, а является муниципальным музеем, что, пожалуй, совсем неплохо, учитывая, какой яркой и стильной получилась экспозиция. Кстати, своим подходом она напомнила мне недавно открывшийся музей Криптографии, куда тоже очень рекомендую сходить.

Однозначный вывод - к посещению обязательно. Билет недорогой: всего триста рублей.