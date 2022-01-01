Москвичи спасли пса, привязанного кем-то к трансформаторной будке: «Несколько часов на морозе»

Москвичка Ирина Донская в итоге решила временно забрать собаку к себе домой, пока она не замерзла Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мир, слава богу, не без добрых людей. Жители северо-востока Москвы спасли старого пса, которого кто-то привязал к трансформаторной будке. (Это произошло буквально в последние дни уходящего года).

Эту странную картину видели многие жители района Северный на Дмитровском шоссе, приводившие в то утро детей в садик - пес породы лабрадор был привязан поводком к трансформаторной будке. Поначалу решили, что кто-то из родителей оставил собаку и сейчас вернется, едва отдаст воспитателям ребенка. Сердобольные «северяне» приглядывали за собакой из окон. Но за ней никто не приходил. А на улице - около -15. Очевидно, что квартирный питомец, не привыкший к жизни на улице, долго при такой температуре на открытом воздухе не протянет. Поначалу, говорят, лабрадор метался и лаял, а затем обреченно затих.

Москвичка Ирина Донская в итоге решила временно забрать собаку к себе домой, пока она не замерзла.

- Пес без проблем пошел со мной. В тепле он разомлел и уснул. Мы со знакомой стали думать, что делать дальше. Через несколько часов решили отвести собаку к ветеринару. Проверили - животное в целом здорово, при этом никаких чипов, чтобы найти хозяина, ни мы, ни специалисты не обнаружили. Я выложила снимки собаки в соцсетях. Распечатала несколько листовок, повесили около места, где его нашли. Потом начали обход консьержек соседних домов и полдня провели в поисках владельцев…

Уже ближе к вечеру Ирине написала женщина, которая представилась хозяйкой пса. По ее словам, лабрадор по кличке Принц в то утро сбежал во время прогулки около 06:00 (а забрали его с привязи уже в 09:30) - прямо со своим длинным поводком. Мол, регулярно убегает. Возможно, к будке его привязал кто-то из спешивших соседей, чтобы собака не ушла далеко от дома.

Несчастный лобрадор при -15 больше трех часов скулил и рвался с привязи

Принца хозяйке вернули. Но осадочек, как говорится, остался. В соцсетях района активно обсуждают: если пес сбежал утром, почему его никто не искал до вечера (в местных чатах и пабликах обычно владельцы потеряшек тут же выставляют фотки любимцев). Предполагают, что лабрадора к будке могла привязать и сама хозяйка.

«Возможно - ради эксперимента, чтобы наказать строптивое животное, - пишут в соцсетях. - Хотя ведь именно лабрадоров считают идеальными компаньонами - это, например, главная порода, которую дрессируют в качестве проводников незрячих людей. А может быть от собаки вообще уже хотели избавиться, а когда в соцсетях начался скандал и жители одного дома опознали пса, что он соседский, решили вернуть его назад».

- Я не знаю, как он может убегать - мне Принц показался довольно флегматичным и медленным, с нами он во время обхода домов ходил на поводке спокойно, никуда не рвался, - говорит Ирина Донская.

Теперь история Принца на соседском контроле. За ее судьбой следят все собачники района.