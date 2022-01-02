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Общество2 января 2022 6:36

«Это же наш зимний опенок!»: Жители Подмосковья собрали в заснеженном лесу первый грибной урожай 2022 года

Известный миколог Михаил Вишневский показал лукошко свежих древесных грибов
Семен ЕЛЕНИН
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По словам Вишневского, сначала нужно очистить ствол от снега, чтобы видеть, сколько на нем имеется грибов

По словам Вишневского, сначала нужно очистить ствол от снега, чтобы видеть, сколько на нем имеется грибов

Казалось бы - подмосковные леса завалило сугробами, а грибная «тихая охота» - исключительно бесснежный вид спорта. Куда там! В наших краях грибы, оказывается, и зимой собирать можно. По крайней мере, первый урожай 2022 года уже собран и, судя по всему, вкусно зажарен с картошкой.

Об этом рассказал известный миколог (специалист по грибам) Михаил Вишневский. Специалист выложил в интернете видео своей продуктивной прогулки по лесу с младшими детьми.

- Сегодня первое января. И мы не как все вынули пьяные лица из салатов, чтобы добавить новую порцию и снова упасть в салат. Мы вышли в зимний лес за грибами, - рассказал Вишневский. -

Вишневский показал дерево (судя по всему, вяз, - Авт.), ствол которого порос желтыми грибами.

- Вот он наш зимний опенок, - представил миколог.

По словам Вишневского, сначала нужно очистить ствол от снега, чтобы видеть, сколько на нем имеется грибов.

- Видите, они довольно высоко забираются, - отмерил мужчина на дереве невидимую линию выше высоты собственного роста. - Смотрите, какие здоровые! Прямо как вешенки.

Эксперт показал детям, как правильно срезать ножом грибы - снизу, с ножек. Правда, тут же выяснилось, что на морозе зимние опята задубели. Пришлось практически пилить.

- Поздравляю вас с новым годом, желаю отличного грибного лета, но и грибной зимы тоже, - обратился к подписчикам Михаил.

Где именно Вишневские собирали грибы, автор видео умолчал. Оно и понятно. Грибные места каждый любитель тихой охоты свято хранит в тайне. Однако в комментариях предположили, что дело было в ближнем Подмосковье, с северной стороны, где у Вишневского загородный дом. Возможно, в окрестностях Мытищ.

О зимних опятах (которых в России также называют «зимним грибом») известно, что они весьма приспособлены к низким температурам и умеют вегетировать (расти то есть) даже при -10 градусах. А во время оттепелей даже начинает плодоносить. Знающие люди собирают эти грибы в Подмосковье до конца января. Чаще всего зимний опенок растет на ослабленных или павших деревьях, особо предпочитая ивы и тополя.

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