«Это же наш зимний опенок!»: Жители Подмосковья собрали в заснеженном лесу первый грибной урожай 2022 года

По словам Вишневского, сначала нужно очистить ствол от снега, чтобы видеть, сколько на нем имеется грибов

Казалось бы - подмосковные леса завалило сугробами, а грибная «тихая охота» - исключительно бесснежный вид спорта. Куда там! В наших краях грибы, оказывается, и зимой собирать можно. По крайней мере, первый урожай 2022 года уже собран и, судя по всему, вкусно зажарен с картошкой.

Об этом рассказал известный миколог (специалист по грибам) Михаил Вишневский. Специалист выложил в интернете видео своей продуктивной прогулки по лесу с младшими детьми.

- Сегодня первое января. И мы не как все вынули пьяные лица из салатов, чтобы добавить новую порцию и снова упасть в салат. Мы вышли в зимний лес за грибами, - рассказал Вишневский. -

Вишневский показал дерево (судя по всему, вяз, - Авт.), ствол которого порос желтыми грибами.

- Вот он наш зимний опенок, - представил миколог.

По словам Вишневского, сначала нужно очистить ствол от снега, чтобы видеть, сколько на нем имеется грибов.

- Видите, они довольно высоко забираются, - отмерил мужчина на дереве невидимую линию выше высоты собственного роста. - Смотрите, какие здоровые! Прямо как вешенки.

Эксперт показал детям, как правильно срезать ножом грибы - снизу, с ножек. Правда, тут же выяснилось, что на морозе зимние опята задубели. Пришлось практически пилить.

- Поздравляю вас с новым годом, желаю отличного грибного лета, но и грибной зимы тоже, - обратился к подписчикам Михаил.

Где именно Вишневские собирали грибы, автор видео умолчал. Оно и понятно. Грибные места каждый любитель тихой охоты свято хранит в тайне. Однако в комментариях предположили, что дело было в ближнем Подмосковье, с северной стороны, где у Вишневского загородный дом. Возможно, в окрестностях Мытищ.

О зимних опятах (которых в России также называют «зимним грибом») известно, что они весьма приспособлены к низким температурам и умеют вегетировать (расти то есть) даже при -10 градусах. А во время оттепелей даже начинает плодоносить. Знающие люди собирают эти грибы в Подмосковье до конца января. Чаще всего зимний опенок растет на ослабленных или павших деревьях, особо предпочитая ивы и тополя.