Колесо обозрения и горнолыжный комплекс: что в 2022 году откроют в Москве

Колесо обозрения «Солнце Москвы» и многофункциональный комплекс

В ушедшем году на Болотной набережной после масштабной реставрации открылся Дом культуры «ГЭС-2», первых пассажиров приняли 12 станций метро на Большой кольцевой линии, построили 7,4 миллиона квадратных метров жилья, 17 спортивных объектов и 88 километров дорог.

Большая стройка в столице продолжается. В планах достроить международные центры самбо и бокса, ледовый комплекс в «Лужниках», самое большое колесо обозрения возле ВДНХ, спортивно-образовательный кластер с ледовым дворцом «Самбо-70» Этери Тутберидзе в Ясеневе. И это не все проекты. Рассказываем, что откроют для москвичей уже в 2022 году.

«Солнце Москвы»: самое большое колесо обозрения

Новая достопримечательность Москвы откроется в первой половине 2022 года возле ВДНХ. Высота колеса обозрения составит 140 метров, 30 кабинок (каждая шестая с прозрачным люком). Один оборот за 18 минут и 40 секунд. Одновременно смогут прокатиться 450 человек. Стоимость билетов пока не обозначена.

Рядом с колесом построен мультиформатный комплекс с кинотеатром, площадками под образовательные и развлекательные проекты, гастрокластером и магазинами. Комплекс соединен крытым эскалатором с посадочным вокзалом, откуда будет осуществляться проход в кабинки аттракциона.

- В настоящее время на площадке продолжаются работы по монтажу внешнего обода колеса обозрения, состоящего из 30 спиц и 30 сегментов, - рассказали в пресс-службе колеса обозрения «Солнце Москвы».

МЦД

В планах на год — завершить строительство трех новых и реконструкцию семи существующих железнодорожных станций. На МЦД-1 – это Тимирязевская и Окружная, планируется интеграция станций с МЦК (организация перехода по принципу «сухие ноги»). На МЦД-2 – создание новых станций Печатники и Марьина Роща. А также на перспективном участке МЦД-4 будут реконструированы станции Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной Городок, Очаково и построена новая – Минская.

Продолжаются работы по строительству третьего и четвертого главных путей на Киевском направлении МЖД, а также реконструкция участков Москва-Курская — Каланчевская и Москва-Курская — Нижегородская (бывшая платформа Карачарово). Обновляется инфраструктура, для соединения Октябрьской железной дороги и Казанского направления МЖД.

Зоопарк

«Ластоногие» в зоопарке

Обновление инфраструктуры в Московском зоопарке продолжается. В ближайшее время завершится строительство и реконструкция входа со стороны станции метро «Баррикадная» и пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу (соединяющего «старую» и «новую» территории Московского зоопарка). Одновременно должен открыться и павильон «Ластоногие». Это трехэтажное здание с комплексом бассейнов и помещений для содержания морских животных, в том числе моржей и тюленей.

Инион РАН Фото: Иван МАКЕЕВ

Библиотека ИНИОН РАН

Сгоревшее во время пожара в 2015 году здание полностью восстановили, оно готово к эксплуатации. Осталось только получить разрешение на ввод. Вокруг библиотеки будет новое городское пространство для прогулок и отдыха. Планируется, что будет обустроен летний амфитеатр, где можно будет проводить литературные чтения и выставки современных художников (подробнее).

Спортивный комплекс в Ясеневе

Многофункциональный спортивный комплекс «Самбо-70» для занятий хоккеем и фигурным катанием появится на юго-западе столицы. Здание появится на месте, где двадцать лет назад хотели построить торговый центр. Но стройка заморозилась, а котлован так и стоял.

Теперь здесь строится ледовый дворец для школы «Самбо-70», где спортсмены и москвичи смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием. Концепция комплекса разработана совместно с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Проводить здесь планируют не только тренировки и соревнования, но и ледовые шоу. Завершить строительство должны в 2022 году.

Воробьевы горы

Горнолыжный комплекс «Воробьевы горы»

В начале 2022 года откроется горнолыжный кластер на Воробьевых горах. Часть работ делает инвестор, а власти города строят три трассы, лыжный трамплин и всю инфраструктуру.

Комплекс будет включать бугельную канатную дорогу, сноуборд и экстрим-парки, роллердром, санную трассу, трамплины для прыжков на лыжах, трамплин для сноуборда и фристайла Big-Air.

- В cпорткластере можно будет проводить международные соревнования, так как он отвечает всем стандартам, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Центр самбо и бокса

Международные центры самбо и бокса на территории «Лужников»

Два уникальных объекта международного уровня – Центр самбо и Центр бокса – откроют на территории «Лужников» в 2022 году. Это симметричные спортивные здания располагаются под одной крышей и будут объединены общим фасадом. При этом они будут функционировать отдельно, а значит потоки посетителей не пересекутся. В центрах смогут проводить международные соревнования.

«Волна» в Чертанове

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном достроят в 2022 году. Это четырехэтажное здание площадью более 3700 кв. метров. В настоящее время завершаются фасадные работы, в бассейнах идет укладка плитки. Спортивный комплекс будет принимать посетителей круглый год.

ВМХ-велодром на Ангарской улице

BMX-велодром достроят на Ангарской улице в 2022 году. Здесь организуют новую трассу для BMX-рейсинга длиной около 200 метров, обустроят три виража с подпорными стенами высотой до трех метров и с покрытием из асфальтобетона, а также четыре прямых участка с препятствиями. Также предусмотрена благоустройство территории и парковое освещение.

Стадион Москвич. Фото: mos.ru

Футбольный стадион «Москвич»

Реконструкцию футбольного стадиона «Москвич» на юго-востоке столицы завершат в 2022 году. Летом завершили дренаж футбольного поля, установлено спортивное оборудование легкоатлетического ядра.

После реконструкции на трибунах смогут находиться более 4000 зрителей. На стадионе смогут проводить городские соревнования по легкой атлетике и футболу.

Под трибуной (в подземном уровне) создали стрелковую галерею. В целом, площадь стадиона в ходе работ увеличится в пять раз – с 1900 до 9700 квадратных метров.

- После обновления всей инфраструктуры на месте старого стадиона появится современный спорткомплекс для занятий футболом и легкой атлетикой, – сказал Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Футбольное поле на Паустовского

В эксплуатацию в 2022 году введут футбольное поле в районе Ясенево на улице Паустовского. Это был объект незавершенного строительства. Уже готово поле и двухэтажный административно-бытовой корпус.

В настоящее время в здании создают учебные, административные и технические помещения. С северной стороны футбольного поля установят ограждение с шумозащитным экраном, создадут систему наружного освещения. Трибуны будут вмещать почти 500 зрителей.

Кластер Ломоносов. Фото: mos.ru

Кстати

Смотрим в будущее: планы до 2024 года

В столице стали известны планы не только на ближайший год, но и дальше. Рассказываем о проектах, которые появятся в Москве:

- в 2022–2023 годах - строительство около 190 километров дорог, 59 искусственных сооружений и 34 пешеходных перехода. Ключевой проект - СВХ, ЮВХ и Южной рокады.

- в 2022–2024 годах — строительство 286 зданий детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов;

- в 2022–2024 годах - завершить строительство и реконструкцию 64 километров линий, 27 станций и трех электродепо Московского метрополитена;

- 2023 год – замкнуть Большую кольцевую линию метро;

- в 2023-2024 годах - открыть МЦД-3 и МЦД-4;

- 2023 год – открытие кластера «Ломоносов». Десятиэтажное здание. В нем разместят офисы, конференц-залы и выставочные пространства;

- 2023 год – строительство жилых кварталов в Мневниковской пойме и Национального космического центра, а также появится школа на 2700 мест и детский сад на 1150 мест, академия хоккея имени Александра Овечкина, серфинг-парк «Волна», ледовая арена Татьяны Навки, стадион регби и центр керлинга.