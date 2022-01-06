Максим Ликсутов: 80% такси в городе приобретены благодаря поддержке правительства Москвы

Столичные власти отчитались о работе такси в минувшем году Фото: Shutterstock

Столичный таксопарк на 80% сформировался благодаря поддержке правительства Москвы. О закупках машин такси рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

- По итогам программы поддержки таксомоторной сферы 80% такси в городе приобретены при прямой финансовой помощи правительства Москвы, - рассказал Максим Ликсутов.

Предельная стоимость машин, которые покупают в кредит, увеличилась с 1,5 до 2 млн рублей. Данное решение принято мэром Москвы.

Появился в столице и новый вид субсидии — на приобретение автомобилей с электрическим двигателем стоимостью до 4 млн рублей. Размер такой субсидии выплачиваются в двойном объеме.

За последние десять лет, по словам Максима Ликсутова, таксомоторные компании получили около 1,3 млрд рублей от властей города, что помогло компенсировать часть затрат на покупку больше 59 000 машин.

Таксопарк в Москве был самым молодым в Европе и остался таким по итогам 2021 года. Средний возраст московских машин — 2,7 года.

Увеличилось и количество таксистов в системе КИС «АРТ» - уже более 180 000 водителей из Москвы и области. Это система контроля за деятельностью такси, в которую включены все участники рынка таксомоторных перевозок. Система следит за тем, чтобы таксисты не перерабатывали, вовремя проходили медосмотр, чтобы машины были технически исправны.

В столице такси имеет большой спрос и это доказывают ежедневное количество поездок, а 24 декабря был побит рекорд - за день такси вызвали 1,1 млн раз.