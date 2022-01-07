Из-за беспорядков в Казахстане в аэропортах Москвы сутками сидят пассажиры

Аэропорт Астаны работает Фото: REUTERS

Из-за протестных акций в Казахстане по всей республике практически не работают аэропорты. По сообщениям СМИ, воздушные гавани постоянно подвергаются попыткам захвата, либо перестают обслуживать суда в целях безопасности.

Относительно стабильно на 7 января работает только аэропорт Нур-Султана. До 9 января не будет работать аэропорт Алматы. Но нет гарантии, что после обозначенного часа он возобновить работу, так как задействован под прием военных самолетов. По другим аэровокзалам более точной информации нет из-за недоступности казахстанских сайтов.

Из-за перебоев в авиасообщении из Москвы в Казахстан не могут вылететь десятки или даже сотни пассажиров. Однако сухопутные границы открыты, поэтому многие оставили надежду улететь на самолете и ищут международные автобусные рейсы из приграничных российских городов.

Из-за отмены рейсов в аэропортах скапливаются пассажиры Фото: REUTERS

Как обстоят дела с рейсами в Казахстан из московских аэропортов

Из Шереметьево отменены рейсы в Нур-Султан, Алматы, Актау и Актобе. Все четыре - «Аэрофлот».

Из Домодедово отменены рейсы за 6 и 7 января в Алматы компании Air Astana. 8 января в 22:15 борт пока значится в расписании. S7 отменила рейсы в казахстанский Усть-Каменогорск до 23 января.

В расписании Внукова на 8 января стоит рейс в Актау, на 9 января — Нур-Султан (оба компании SCAT).

Что говорят пассажиры, которые не могут улететь

Корреспондент kp.ru поговорил с казахстанцами, которые пытались и продолжают пытаться вылететь из российской столицы домой.

— 5 и 6 января просидели в Домодедове. У нас куплены билеты на рейс Air Astana, но он не вылетел ни в один из дней. Представители компании только разводят руками. Ни ваучеров на еду не дали, ни в отель не заселяют. Говорят, аэропорты в Казахстане закрыты не по их вине, якобы форс-мажор, режим ЧС и компенсаций не положено. Звонили в наше консульство — там тоже не помогли. Только приехали волонтеры и передали горячий обед. Но волонтеры сказали, что они не казахстанцы, а от «Кыргыз биримдиги» (киргизская община в Москве — прим.авт.). Мы наскребли последние деньги и взяли билеты в Челябинск. Уже прилетели. Сядем на автобус до Костаная. Кто-то до Киргизии билеты купил, чтобы там границу по земле пересечь — рассказывает Адия Саматова.

— Наш рейс Air Astana в Нур-Султан из Домодедова стоял 7 января на 9:20 утра. Регистрация так и не началась, сейчас он перенесен на 21:00. Обещали, что если дадут добро на перелет, то за три часа до посадки начнется регистрация. Если что на завтрашнее утро на 9:20 по-прежнему стоит рейс, но ночевать в аэропорту не хочется. Пассажиров не очень много — человек 30. Остальные уже уехали из аэропорта, сказали, поедут на автобусе или поезде, — говорит Мария.

— У меня были билеты на 6 января в Нур-Султан «Аэрофлотом». Его отменили. До 21 января никаких рейсов не будет. У меня билет невозвратный, но обещали, что деньги за билет все же вернут. Но только в кассе в Казахстане, где я его покупал. Сейчас взял билет на самолет в Омск. Сейчас жду вылет, а оттуда уже на попутках до границы поеду, — поделился Айдос Жалилов.

НА ЗАМЕТКУ

Горячая линия по авиаперелетам в Казахстан

Комитетом гражданской авиации на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» запустил круглосуточный телефон для консультации пассажиров по вопросам статуса авиарейсов, их задержки, отмены и возврата авиабилетов. Звонить по номерам +7 (717) 279-82-13, +7 (717) 279-82-14