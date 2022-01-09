Москву ожидают температурные качели: в среду -20, а на Старый Новый год - оттепель

Москвичей ждут морозы и снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новом году нас ждет немало погодных сюрпризов. О том, что замышляют в небесной канцелярии, kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

- Сейчас мы находимся на периферии антициклона, поэтому погода умеренно морозная, - говорит Татьяна Георгиевна. - Начало недели будет довольно снежным. В понедельник 10 января и в ночь с воскресенья на понедельник может выпасть от 3 до 5 сантиметров снега. Температура воздуха в течение суток будет одинаковая. Минимальная в Москве -5…-7 по области -5…10. Затем погода начнет меняться и северо-восточные атмосферные потоки принесут уже более прохладный воздух.

По словам синоптика, к середине недели на погоду в столичном регионе будет влиять область высокого атмосферного давления (центр антициклона окажется совсем рядом с Москвой). Во вторник, 11 января в Москве переменная облачность, ночи в столице станут холоднее, столбик термометра опустится до -10…-12, по области -10..-15 градусов. Небольшой снежок возможен только в дневные часы. Днем в столице -7… -9, по области до минус 12, но из-за плотного северного ветра будет ощущение, что на улице гораздо холоднее.

- В среду, 12 января ветер ослабеет, но установится морозная погода. Ночью в Москве -15..-17 по области до -20. Днем до -10…-12, по области -15. То есть температура будет ниже климатической нормы на 2— 4 градуса, - поясняет Татьяна Позднякова. - Однако уже в четверг 13 января характер погоды снова изменится, потому что начнёт сказываться влияние очередного атлантического циклона. Морозы пойдут на убыль, зато осадков прибавится. В ночь на четверг в Москве еще -15…-20, но днем, когда ветер уже сменится на юго-западной, столбик термометра поднимется до отметки -3…-8 градусов. Не исключено, что днём начнется снег. Довольно облачным будет и 14 января, когда по старому стилю мы отмечаем старый Новый год. В этот день повторится погода первой новогодней ночи 2022 года: температура в ночные часы будет ещё отрицательной до -5…-10 градусов. А днем в столице ожидается и снег и оттепель.

- А какая погода будет на следующих выходных?

- Про выходные еще рано говорить, но поскольку у нас последнее время погода циклична - периоды мороза держатся не больше 2-4 суток - можно предположить, что и оттепель у нас тоже долго не продлится. Возможно, в субботу и воскресенье в Москве будет небольшой плюс или около нуля. За городом, скорее всего, около нуля или небольшой минус. А после этого всплеска тепла циклон уйдет и мы вступаем в следующую фазу умеренно морозной погоды. Но 15-го и 16-го января сильных морозов и сильного снегопада не прогнозируется.