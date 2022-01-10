Во дворах Москвы исчезают снежные горки: Теперь только деревянные, ледяные и обязательно по ГОСТу

С 2020 года зимние горки во дворе подпадают под категорию «безопасные устройства для развлечений из дерева, льда или их комбинации». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вопрос с подвохом: когда вы последний раз видели в своем дворе снежную горку? Подозреваем, что аккурат до наступления 2020 года, когда начал действовать новый ГОСТ, который вмиг превратил главную зимнюю забаву в «безопасные устройства для развлечений из дерева, льда или их комбинации».

Говоришь зимой «горка» и представляешь неуклюжих мальцов в пухлых комбинезонах и хулиганского вида пацанов в болоньевых штанах, которые, оседлав картонки, гоняют с ледяного холма часами напролет. А еще папы и дедушки с лопатами сгребают свежий снег. И добродушная тетушка с первого этажа щедро набирает несколько ведер воды, чтобы залить спуск.

Теперь, если горка выше 40 см (а делать меньше смысла не имеет) - она аттракцион и требует, чтобы ее ставили с соблюдением ГОСТа и сертифицировали.

«ГОРКУ ВАМ НЕ ПОСТАВИМ. ВЫ ДОЛГИ ПО ЖКХ ВИДЕЛИ?»

Живу неподалеку от Черкизовского детского парка на востоке Москвы. Через дорогу от него естественный пригорок, который уже стал притчей во языцех интернет-форумов. Тут очень крутые — в обоих смыслах — естественные горки. У каждого школяра и детсадовца на районе есть тюб. В каникулы и выходные склоны заполнены с раннего утра и до полуночи. Тут катаются жители Измайлова, Преображенского, Сокольников, Гольянова.

Но кругом деревья, фонарные столбы. Хорошо хоть дороги нет. Кажется, за много лет тут никто не разбился и не покалечился. Иначе стихийные горки бы давно прикрыли.

Сегодня дети в-основном катаются на пластиковых досках или надувных тюбах, санки отправлены в исторические музеи. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Я же решил позвонить в свою управляющую компанию и потребовать — соорудите во дворе нам безопасную горку. А иначе сам возьмусь за лопату и пойду с соседом сгребать снег, которого в этом году навалом.

— Вы не можете сами сделать горку, мы ее демонтируем, — отрезала тетеньки из «управляйки» на том конце. — Нам штрафы не нужны. Вам, думаю, тоже (по закону штраф от Ростехнадзора за самовольную горку физлицу до 2 тыс.руб., юридическому до 300 тыс. руб. — прим. ред.).

— Тогда сделайте вы горку, как надо, по ГОСТу…

— Вы долг за ЖКХ по своему дому видели?

— Это тут причем?

— Горка обойдется в 100 тысяч рублей минимум!

Мы помолчали.

— Так снег вроде бы бесплатный. Воды я вам дам. Дворникам уж оплатите два часа сверхурочной работы.

— Из снега строить нельзя. Можно только деревянные. Они дорогие.

Я еще подонимал управляющую компанию. Разговор кончился аргументом, которым УК часто отмахиваются от большинства просьб жильцов:

— Проводите собрание собственников, собирайте подписи за установку горки.

В ПАРКАХ ГОРОК СТАЛО МЕНЬШЕ

Озвученную страшную цену в 100 тысяч рублей решил проверить. Оказалось, что секретарь из управляющей компании не врала. Если вы решили самостоятельно сколотить горку, или заказать ее каким-нибудь столярам, будьте готовы оформить на нее ворох документов:

- технические условия;

- паспорт изделия;

- руководство по эксплуатации;

- обоснование безопасности;

- декларация о соответствии с протоколом испытаний.

Такой же комплект документов нужен, если горку заказать из-за рубежа. В Москве сертификационные центры готовы сделать весь набор документов за две-четыре недели. И да, цена за комплект бумаг от 70 тыс. руб. Но можно найти добросовестную российскую компанию-изготовителя горок-аттракционов, которая сертифицировала свои изделия. Тогда делать бумаги не потребуется. Но хорошая горка все равно выйдет в те самые 100 тыс.руб.

Кстати, с 2020-го горок стало меньше и в столичных парках. Официально это связывают с пандемией. Мол, социальная дистанция, ковид. Особенно мало горок было прошлой зимой. Этой зимой их чуть больше десятка. Нет, традиционных горок в парке «Сокольники», «Измайловском», «Красной Пресне». Но можно предположить, что парки Москвы пока до конца не разобрались с новой бюрократизированной системой и в будущие бюджеты будут закладывать нужную сумму на установку «гостовской» горки.

НА ЗАМЕТКУ

Идеальная горка по ГОСТу Р 56987-2016

Древесина: без червоточин, синевы и гнили, грибка, обугленности, с защитным покрытием.

Вода: соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству питьевой (вдруг дети решат лизать горку!).

Можно делать основание из ледяных блоков, но не снега.

Скат горки прямой, без виражей. Без неровностей и препятствий высотой более 2 см и длиной более 2,5 см.

На выкате не должно быть пней, камней, деревьев, кустарников, ям и искусственных препятствий (скамеек, бордюров, заборов и т.д.).

Выкат нужно огородить ограничительной системой — матами, сеткой.

Зафиксирована на или в грунте.

Есть подъезд для экстренных служб и пути для эвакуации.

Равномерное освещение со всех сторон.

Ежедневный визуальный техосмотр горки.

Также документ предписывает, как правильно кататься. Горка должна быть такой, чтобы человек мог сохранить одну из поз от начала до конца поездки:

- лежа на спине головой назад;

- сидеть лицом вперед (можно цепью);

- сидеть с ребенком, сидящим перед взрослым, лицом вперед.

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