В московской квартире с многочисленными травмами обнаружили тело бывшего вице-президента КамАЗа

Юрий Борисов — бывший вице-президента АО "КамАЗ".

74-летний Юрий Борисов — бывший вице-президента АО "КамАЗ", одного из крупнейших отечественных производителей автотехники. Позже, покинув свой пост, Юрий Михайлович занял должность директора департамента реструктуризации и новых проектов ОАО "Русский алюминий". На тот момент предприятие занимало третье место по объёмам производства алюминия в мире.

Несколько дней назад Юрий Борисов был найден мёртвым в своей квартире на юго-востоке Москвы. Последний раз родственники видели его за новогодним столом. Бывший вице-президент встретил праздник с ними, после чего отправился домой на такси. С тех пор Юрий Борисов сам никому не звонил. Родные предполагали, что мужчина решил отдохнуть. И старались лишний раз его не беспокоить. Наступило Рождество, и сын позвонил отцу, чтобы поздравить его с праздником. Но на звонки Юрий Борисов не отвечал. Тогда родственники заподозрили неладное и приехали к нему домой. Сын открыл его квартиру своим ключом и вошёл внутрь. Отец не отзывался на его голос. Пройдя в кухню молодой человек увидел тело своего отца на полу, на его голове были раны, а вокруг капли крови. На место вызвали полицию.

— Был обнаружен труп 74-летнего гражданина с телесными повреждениями в виде ссадин, кровоподтёков и ушибленных ран головы. Давность наступления смерти около 12 часов, — сообщил источник kp.ru.

По факту обнаружения тела бывшего вице-президента КамАЗа проводится проверка. Полиция рассматривает все версии случившегося, в том числе и нападение. Тело направлено на экспертизу, которая должна выяснить, причастен ли кто-то к смерти Юрия Борисова, или это был несчастный случай.