От Ликино до Кубинки: с 11 января на трассе М-1 Беларусь заработал платный участок

Новый и единственный платный участок на трассе соединяет деревню Ликино и город Кубинку Одинцовского района Московской области. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Со вторника, 11 января, на Минском шоссе, которое является частью федеральной трассы М-1 Беларусь появился платный участок. Ровно в полночь на участке с 33-го по 66 километр заработали пункты оплаты (смотри Кошелек «КП» прим. ред.) Новый и единственный платный участок на этой трассе соединяет деревню Ликино и город Кубинку Одинцовского района Московской области. Его протяжённость 33 километра. Накануне дорога прошла капитальный ремонт.

- На новом платном участке, как и на всех других, круглосуточно дежурят аварийные комиссары. Они бесплатно оказывают помощь автомобилистам, попавшим во внештатную ситуацию, - рассказали kp.ru в пресс-службе Автодора.

Для тех, кто платить не хочет, работает альтернативный бесплатный участок. Выезды на него обозначены дорожными знаками, которые установлены до начала действия платной дороги.

КОШЕЛЕК «КП»

Публикуем тарифы для легковых автомобилей для движения по платному участку трассы М-1 Беларусь:

Понедельник - четверг - 100 рублей;

Пятница – воскресенье и праздничные дни - 120 рублей.

ЧТО ЕЩЕ?

Водителей легкового транспорта могут купить абонемент. 15 поездок обойдется в 1440 рублей, 50 поездок — 3 500 рублей. Оформить можно на официальном сайте Автодора.

ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН

Получить дополнительную информацию по работе платного участка и вызвать аварийного комиссара можно по телефону 8-800-707-23-23 или *2323 с мобильного телефона.