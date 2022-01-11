Пингвин-помощник перевернулся и отрубил палец девятилетнему ребенку на катке в Москве

Трагедия случилась вечером 9 января на катке на Островитянова в ледовом комплексе «Остров». Фото: sport-vsegda.ru

Новогодние каникулы завершились в Филатовской больнице для девятилетнего Максима (имя изменено). Мальчику после катания на катке пришлось пришивать указательный палец. Сейчас ребенок прибывает в шоке и больше не хочет кататься на коньках. Вместе с Максимом в больнице находится мама. Трагедия случилась вечером 9 января на катке на Островитянова в ледовом комплексе «Остров».

Пингвин травмировал

Безобидная поездка на каток для семьи Харитоновых обернулась трагедией – травматическая ампутация фаланги указательного пальца правой руки у старшего сына. Хотя родители накануне заехали на каток, чтобы посмотреть какие коньки, какой лед.

- Для нас было важным наличие пингвинов-помощников, чтобы наши сыновья могли кататься с их помощью. Они здесь были. Мы купили билеты, оплатили прокат коньков и «Помощника фигуриста Пингвин/Мишка» (так это оборудование называется по прайсу). Старший сын взял Пингвина, потому что он побольше, а младший – Мишку, - рассказывает Дмитрий Харитонов, отец пострадавшего ребенка.

Семья каталась, вечером людей на катке было не очень много. И вдруг крик Максима и окровавленный палец. Ребенок с трудом мог рассказать, что случилось. Отец подумал, что кто-то коньком проехал по пальцу. Но когда Максиму поднесли нашатырный спирт, и ребенок пришел в себя, то он рассказал, что палец застрял в ручке Пингвина-помощника, потом они вместе упали.

- Дело в том, что на ручках этой конструкции не было резиновых наконечников. Это фактически была просто металлическая трубка. При падении, а сам этот Пингвин-помощник очень тяжелый, трубка разрубила палец, - рассказывает Дмитрий Харитонов.

Администраторы катка быстро вызвали скорую помощь, ребенка вместе с мамой забрали в Филатовскую больницу. А Дмитрий с младшим сыном еще какое-то время были на территории катка и видели, как сотрудники быстро стали обматывать ручки на всех Пингвинах-помощниках обычным скотчем.

- Представители катка сказали, что катание на коньках – это травмоопасно. И предложили какие-то подарки для сына. Хотя понятно, что ответственность за получение травмы должны нести, ведь они предоставили опасное оборудование, - считает отец пострадавшего ребенка.

Потребуется многолетнее лечение

Вторые сутки девятилетний Максим находится с мамой в Филатовской больнице, ему пришили палец, но врачи пока не ставят прогнозы, как он приживется. И так как ребенок еще растет, то ему потребуется ряд восстановительных процедур и пластическая операция. Медики еще сделают ряд экспертиз, но сейчас, по предварительной информации, считается потеря здоровья на 10%.

- Ребенок сейчас не может писать и посещать учебное заведение, потребуется время на реабилитацию, - рассказал адвокат Александр Карабанов. - В действиях руководства катка есть признаки состава преступления – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а это часть 1 статьи 238 УК РФ. Мы будем обращаться в органы полиции с заявлением о возбуждении уголовного дела.

По данной статье максимальное наказание – два года тюремного заключения. Адвокат семьи также планирует подать гражданский иск, куда войдут все суммарные расходы на лечение и реабилитацию ребенка, потраченные средства на экспертизы. Ориентировочно будет заявлена сумма на 1 млн рублей.