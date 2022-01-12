В Москве нашли тело бывшего помощника Владимира Жириновского

В последние годы найденный мертвым бывший помощник вождя ЛДПР страдал от серьезных заболеваний. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Зубков был известным юристом, профессором Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Он входил в Комиссию по коммерческому праву и практике Международной торговой палаты, а так же давал рекомендации в качестве эксперта Комитета Государственной Думы РФ по промышленности. На счету Александра Зубкова множество публикаций и различные государственные награды. Свою карьеру он начинал обычным юрисконсультом, а через несколько лет, в 1993 году, стал помощником депутата Владимира Жириновского. Этот год стал очень удачным для политика и его партии. На парламентских выборах Жириновский и ЛДПР заняли 1 место, набрав 23% голосов. Это был самый высокий результат за историю политической жизни ЛДПР.

Владимир Вольфович и члены партии получили свои места в Государственной Думе первого созыва. А помощник депутата через некоторое время продолжил свою карьеру в другом направлении. В разные годы Александр Зубков был одним из руководителей Департамента имущества города Москвы, и занимал должность главного эксперта Департамента по законодательству Торгово-промышленной палаты РФ.

Несколько дней назад Зубкова нашли мёртвым в квартире на севере столицы. Ему было 52 года.

— В квартире обнаружено тело 52-летнего гражданина. При осмотре трупа видимых телесных повреждений не обнаружено, следы волочения отсутствуют. Причина смерти устанавливается, — сообщил источник kp.ru

О смерти Александра Зубкова в полицию сообщила его 83-летняя тётя. Женщина рассказала оперативникам, что её племянник в последние годы страдал от сахарного диабета и проблем с сердцем.