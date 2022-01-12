«Кололи шины и грозились грохнуть»: бомбилы устраивают войны в духе 90-х за пассажиров в аэропортах

Разбираемся, как не попасться в лапы мошенников, которые зарабатывают частным извозом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Такси недорого! Красавицам скидки, братьям - братские цены!

Что только не придумают многочисленные зазывалы, которые были есть и, кажется, будут в каждом аэропорту, на каждом вокзале. Транспортные узлы еще с советских времён - хлебные места для таксистов. И тут бизнес-процесс максимально прост: ну, не попрется клиент с чемоданом наперевес и ребенком под мышкой на трамвайную остановку или в метро. А если и вовсе приехал в столицу туристом, то сам Бог велел банковать: и такси в списке расходов чуть ли не важнее музеев и ресторанов. Таких горяченьких клиентов бомбилы чуют за версту. Но говорят, вид этот – вымирающий.

- Народ пошел продвинутый: сейчас даже пенсионеры с Чукотки такси заказывают со своих мобильников. От нас же шарахаются как от огня, а ведь еще каких-то пять – семь лет назад все иногородние в очередь выстраивались, умоляли-просили найти машинку от Шереметьево до Интуриста, - выразил всеобщее недовольство частников прогрессом Геннадий Волосатов, аэропортный зазывала, завсегдатай форумов столичных таксистов, бомбила с 25-летним стажем.

ВАМ ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАТЬ

Но есть в столице аэропорт, где прогресс еще не случился. Жуковский – самая молодая и маленькая столичная воздушная гавань. Сейчас отсюда ежедневно вылетают рейсы в страны СНГ, а также в Венгрию и Объединенные Арабские Эмираты. Пассажиропоток в разы меньше, чем, скажем, в Домодедово, но своя ниша у Жуковского есть - это бюджетные цены на билеты. Ряд авиакомпаний не скрывает, в тот же Будапешт из Жуковского лететь на треть дешевле, чем, к примеру, из Внуково.

А еще здесь до сих пор бурно развивается дикий рынок такси. И дело вовсе не в том, что пенсионеры с Чукотки сюда прилетают без мобильников. Гаджеты в этом аэропорту туристам не помощники.

Вызвать такси из Жуковского – задача из невыполнимых. Историями про поиски машины, которые тянулись часами и не увенчались успехом, пестрят многочисленные форумы туристов. Но как такое возможно в 21 веке? Неужели Жуковский - черная дыра для агрегаторов? «Комсомолка» решила проверить.

Фото: Анастасия ВОЙНИЦКАЯ

ТЫЩА СВЕРХУ И ТОЛЬКО В КЭШ

10 января, первый рабочий вечер нового 2022-го, за окнами Жуковского настоящий снегопад. Но пассажирам рейса Будапешт-Москва не до снежинок: шестьсот человек и не думают смотреть в окна, они уткнулись носами в свои телефоны. «Идет поиск машины», «Ждите»: на экранах дежурные фразочки от агрегаторов. Через пять минут, так ничего и не дождавшись, набитый народом холл, в отчаяние загудел: такси нет! Еще через пять, отчаявшаяся вызвать такси современным способом, толпа выстроилась в живую очередь к зазывалам. Впрочем, двоих мужчин славянской наружности у стойки с надписью «Такси» зазывалами можно назвать лишь условно. Они никого не заманивают, стоят себе тихонько и даже скидки не предлагают. Зачем суетиться? Народ сам к ним ломанулся: другого-то такси нет.

- Нужна машина в Коммунарку.

- Сколько человек. Дети есть?

- Двое взрослых и ребёнок.

- 3000 рублей.

- А как платить — сейчас или потом?

- Только кэш и лучше деньги вперед!

Способ оплаты, похоже, единственное, что волновало раздобывшего таски для своего семейства москвича. Он даже цене, которую продавец явно взял с потолка (прайсов у перевозчиков попросту нет) не удивился. А я вот решила проверить: вбила названый москвичом адрес в приложение одного из агрегаторов - 1850 рублей. То есть на треть дешевле. Но это тоже условно: машин в мобильном приложении как не было так и нет - «ждите».

Фото: Анастасия ВОЙНИЦКАЯ

В очереди за такси были и те, кто не радовался переплатам.

- Это ж обдираловка?- шептались в очереди.

Самые любознательные все пытались разобраться: куда же со всех радаров пропали привычные такси от агрегаторов. Загадку эту я разгадала чуть позже. Уже через час большинство пассажиров уехали по домам с помощью зазывал. Ну а я пошлёпала пешком в сторону автобусной остановки.

Со мной десяток принципиальных пассажиров. Уже в автобусе народ с любопытством принялся пытать водителя вопросами о такси.

- Да тут целая война. Раньше на въезде в аэропорт роились сотни машин, известная картина для тех же Внуково и Домодедово, когда водилы охотятся за заказами. А сейчас гляньте в окно: ни одной желтой машинки, - развел руками водитель рейсового автобуса.

За окном действительно не оказалось машин такси.

- В Жуковский давно никто не суется. Мне дважды шины прокололи, а потом еще пригрозили, что грохнут, убьют то есть, - рассказал Дмитрий Абросимов, таксист из Раменского, с которым я познакомилась на парковке у местного кафе.

Кто эти грозные люди, Дмитрий не знает.

- Года два назад началась эта бойня за Жуковский. Сюда ездили только самые смелые, а потом и их отвадили. Лично я от заказов отказываюсь, даже если вдруг случайно где-то недалеко от аэропорта попадаю на радар агрегаторов. Себе дороже, туда соваться, - признался таксист.

Фото: Анастасия ВОЙНИЦКАЯ

НЕТ ЧЕКА, НЕТ ДЕЛА

Мне удалось пообщаться еще с тремя водителями, и у всех похожий опыт: угрозы, разбитые стекла и прочая атрибутика 90-х. Выходит, что никакой черной дыры и нет, водители агрегаторов так запуганы, что просто объезжают аэропорт стороной. И все это, конечно, на руку, тем самым зазывалам со стойки такси в аэропорту. Но кто же они такие?

ООО «Домтранс» (карточка которого установлена у стойки такси в аэропорту) вполне себе легальный перевозчик. Во всяком случае разрешение на деятельность в такси у них есть. По данным столичного Дептранса, которые есть в отрытых источниках, фирма действует с 2017-го года. Но при этом контора едва держится на плаву. По сведениям СПАРК, в последний отчетный период 2020-го «Домтранс» задекларировал доходов на 1 миллион рублей, при этом расходы фирмы указаны в размере вдвое больше – 2 миллиона 77 тысяч рублей. А налогов за этот период фирма заплатила на скромную сумму в 60 тысяч рублей. То есть работают, бедные, себе в убыток?

- Такое возможно в случае, когда прибыль не проводится через кассу. Например, фирма заранее предупреждает клиентов, что работает только с наличными. При этом деньги на счет компании не кладут, кассовые чеки за услуги не выдают, - объяснил «КП» аудитор Валентин Сиротин.

Но пассажир без чека – это вообще не пассажир.

Фото: Анастасия ВОЙНИЦКАЯ

- Без чека никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в такси, - напомнила Юлия Каблинова, координатор движения «Синие ведерки». — Именно чек – это ваш договор с перевозчиком, без него невозможно будет, к примеру, получить страховку в случае ДТП. Без него фирма, зафрахтовавшая автомобиль, не несет за вас как за пассажира никакой ответственности. Без чека в суде вы вообще не сможете доказать факт оказания услуги и тут не помогут ни фото такси, ни показания армии свидетелей, которые, к примеру, видели, что вы сели в желтое авто. Именно наличие чека делает перевозчика ответственным по закону о защите прав потребителей. Не дали чек, не ленитесь — сразу сообщайте об этом в налоговую службу, и повторюсь: не садитесь в такое такси!