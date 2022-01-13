В столице уже шестой год проводят акцию по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев «Елочный круговорот» Фото: Алиса ТИТКО

Сосны, пихты и ели, которые радовали москвичей в новогодние праздники, пришло время выбрасывать. Самый простой способ - на помойку. А прямо все вместе: елку, остатки «Оливье», с фантиками от конфет и банкой от шампуня. Представишь эту картину и как-то жалко елку. Тогда есть способ посложнее, но экологичный - отправить дерево на утилизацию и переработку. KP.RU рассказывает, что будет с вашей елкой дальше.

Найти пункт и выбрать транспорт

В столице уже шестой год проводят акцию по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев «Елочный круговорот». Начинают принимают елки со 2 января. И совсем это не рано. А вдруг кто-то встретил Новый год и улетает на Мальдивы? Елку все равно перед отлетом нужно вынести из квартиры.

В этом году и я решила утилизировать новогоднее дерево правильно – отнести в пункт приема. Стала смотреть адреса на сайте data.mos.ru. Их там 583.

Стала думать: елку нужно распилить на части и сложить в пакет, а может просто обмотать в простыню, чтобы иголки не обсыпались в подъезде? А пустят ли меня с елкой в автобус или такси?

- Если вы не сообщите в комментарии к заказу такси, что у вас с собой еще и елка, то таксист имеет право отказать в поездке. Поэтому лучше заранее написать о наличии габаритного груза, указать размер. Такая же история с перевозкой лыж, складных велосипедов. Важно также, если говорить о елке, упаковать ее в мешок, ведь она может осыпаться в машине, а водитель потом должен будет за свой счет убирать, - говорит Елена Гращенкова, правозащитник в сфере легкового такси.

Перевозить елку в автобусе будет проще - если ее габариты не превышают норму ручной клади (сумма длины, ширины и высоты 120 см), то даже бесплатно. Еще один вариант – оформить доставку товара по нужному адресу, где сразу указывается вес и размер елки.

Фото: Алиса ТИТКО

Сдать елку – получить щепу

Ближайший пункт приема новогодних елок от моего дома находится в 550 метрах. Повезло, что рядом. По правилам елку нужно приносить без игрушек, мишуры и украшений. Сама елка нелегкая – нести в руках сложновато, но можно тащить по снегу.

Сам пункт приема выглядит не совсем так, как мне представлялось. Это не теплый гараж, где сидит человек с записной книгой, куда вносят данные о елках. Это просто огороженное металлической сеткой место, где написано «Пункт приема новогодних елей на переработку». Люди просто складывают на общую кучу елки – кто-то в пакете, кто-то без. Напоминает елочный базар, только наоборот – так сказать, сдать лесную красавицу обратно.

Елку свою я положила рядом с другими. Но хотелось бы еще понять, а что с деревьями будет дальше? Ответ дали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

- Всем новогодним деревьям фактически дарится вторая жизнь: они перерабатываются в щепу, а в дальнейшем используются в качестве удобрения, а также для отсыпки дорожек в парках и в вольерных комплексах, - рассказали в ведомстве.

В прошлом году москвичи сдали более 44 500 елок, в этом может быть значительно больше, так как интерес горожан к экологическим акциям растет. Если в 2016 году пункты приема елок работали всего десять дней, то теперь почти два месяца.

Московский зоопарк не принимает использованные елки

Москвичи слышали об акции приема елок в зоопарке. Ими украшают вольеры для обезьян и панд Жуи и Диндин. Однако принести свою елку из дома для животных нельзя.

- Передать елку или сосну в дар могут только компании, которые продавали елки. От частных лиц деревья, к сожалению, не принимаются. Елки, которые вы украшали дома, могут быть опасны для животных – на ветках могут остаться игрушки. К тому же деревья, которые долго простояли в помещении, теряют свой аромат и становятся не очень интересными для животных, - объяснили в Московском зоопарке.

Что нужно знать о проекте «Елочный круговорот»?

Переработка новогодних елок. Фото: Мосприрода

Переработка новогодних елок. Фото: Мосприрода

- открыты 583 пункта приема новогодних елей для утилизации, из них 11 пунктов - на природных территориях. Все адреса на сайте,

- программа проводится с 2016 года,

- ежегодно сдают около 40 тысяч деревьев,

- цель проекта – правильно утилизировать елки и привлечь внимание к теме сортировке мусора.

Хвойные деревья в этом году можно сдать на переработку в 11 пунктов приема на особо охраняемых природных территориях Москвы:

1. Поселок Ульяновского лесопарка (на технической площадке ГПБУ «Мосприрода»). График работы: понедельник-четверг: 08:00-17:00, пятница: 08:00-15:45 (обед: 12:00-12:45).

2. Кузьминки (ул. Кузьминская, д. 10, с. 1). График работы: понедельник-четверг: 09:00-16:00, пятница: 09:00-14:30 (обед: 12:00-12:45).

3. Ясенево («Битцевский лес», Новоясеневский тупик, д. 1. После центрального входа на территорию через ворота – направо). График работы: понедельник-четверг: 08:00–17:00, пятница: 08:00–15:45, суббота-воскресенье: 10:00-17:00 (обед: 12:00-12:45).

4. Бирюлево Восточное (улица Липецкая, вл. 5А. Около вольерного комплекса в Бирюлевском дендропарке). График работы: понедельник-воскресение: 6:00–22:00.

5. Хорошёво-Мневники (Таманская улица, д. 2А, строение 1. На хозяйственном дворе здания Дирекции природной территории «Серебряный Бор»). График работы: понедельник-четверг: 08:00–17:00, пятница: 08:00–15:45 (обед: 12:00-12:45).

6. Покровское-Стрешнево (5-й Войковский проезд, д. 2, с. 3. Возле администрации парка «Покровское-Стрешнево»). График работы: понедельник-четверг: 08:00-17:00, пятница: 08:00-15:45.

7. Савелки (Зеленоград, Никольский проезд, д. 2. Возле вольерного комплекса «Дом лани»). График работы: ежедневно: 10:00-17:00 (последний понедельник месяца – санитарный день).

8. Теплый Стан (улица Островитянова, д. 10. При входе на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса). График работы: круглосуточно.

9. Орехово-Борисово Южное (Шипиловский проезд, д. 63. Около входа на территорию Физкультурно-оздоровительного центра). График работы: понедельник-воскресение: 6:00–22:00.

10. Ивановское (улица Металлургов, д. 41, стр. 1. На территории экоцентра «Конный двор»). График работы: понедельник-четверг: 08:00–17:00, пятница: 08:00–15:45 (обед: 12:00-12:45), суббота-воскресенье: 08:00-17:00.

11. Крылатское (улица Крылатская, д. 18. У входа в парк «Сказка» со стороны Живописного моста). График работы: ежедневно 10:00-22:00.