Проверки в "Ленкоме" могли начаться из-за скандального интервью Александры Захаровой

Директор "Ленкома" Марк Варшавер ответил, что он готов к проверкам. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В Следственный комитет России обратился некий журналист, который утверждает, что при проведении госзакупок в "Ленкоме" были допущены серьезные нарушения. Кроме того была попытка неправомерного завладения имуществом театра. После этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить, как проходили госзакупки в «Ленкоме». О результатах проверки доложит Главное следственное управление СК по Москве.

Пока не уточняется, о чём конкретно идет речь. И кто направил письмо в Следственный комитет.

Тем временем директор "Ленкома" Марк Варшавер ответил, что он готов к проверкам. «Год назад у нас была громадная финансовая проверка Департамента культуры Москвы. Нарушений не выявила, - сказал Марк Борисович. - Все оказалось на высшем уровне, нас даже похвалили. У нас все по закону. Я не понимаю, о каких закупках идет речь. Мы готовы к новой проверке».

Не исключено, что проверка началась после скандального интервью, которое актриса Александра Захарова (дочь режиссера и многолетнего руководителя «Ленкома» Марка Захарова) дала журналисту Андрею Караулову. Александра Марковна обвинила Марка Варшавера в захвате и уничтожении театра. Рассказала, что права на спектакли её отца оказались у индивидуального предпринимателя Валерия Янкловича. Актриса уже подала два иска в Мещанский и Тверской суд о защите интеллектуальной собственности.

Действительно продюсер Валерий Янклович оплачивал все новые постановки. И уже 17 лет "Ленком" ни копейки не тратит на создание новых спектаклей. Они создавались за деньги продюсера. "Продюсер получает определенный процент от проката. Но основной доход достается театру", - пояснил "КП" директор театра Марк Варшавер.