Полицейские разыскивали пропавшую школьницу и нашли ее дома беременной

Узнав подробности личной жизни слишком молодой будущей мамы, полицейские доложили о случившемся в межрайонное следственное управление. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию обратилась директор одной из школ в столичном районе Печатники. Женщина сообщила оперативникам, что пропала ее 15-летняя ученица Ксения В.* По словам директора, девочка внезапно перестала посещать занятия в школе без предупреждения и какой-либо уважительной причины. Учителя пытались дозвониться как до мамы школьницы, так и до самой Ксюши, но трубки никто из них не брал. Сотрудники школы заподозрили страшное, что с несовершеннолетней девочкой могло что-то случиться и решили обратиться за помощью в полицию.

Оперативники приняли заявление и направились по адресу проживания исчезнувшей школьницы. Дверь в квартиру открыла удивленная мама Ксюши, заверив оперативников, что с ее дочерью все хорошо. В одной из комнат была и сама девочка, подтвердившая словам мамы. Ксюша объяснила полицейским, что с ней ничего не случилось и она никуда не пропадала, а занятия перестала посещать из-за беременности. Оказалось, что школьница находится в интересном положении уже третий месяц. Недавно признаки беременности стали очевидными и девочка решила не ходить в школу, чтобы избежать слухов и насмешек одноклассников.

Ксюша рассказала, что у нее есть любимый молодой человек 20-летний Вася, с которым девочка уже давно встречается и состоит в интимных отношениях. Парочка даже живет вместе: недавно Вася переехал в квартиру к Ксюше и ее родителями, которые приняли парня как будущего зятя. Беременность у девочки произошла случайно, но от ребенка она отказываться не намерена и хочет рожать, а уже после - вернется к обучению в школе.

Узнав подробности личной жизни слишком молодой будущей мамы, полицейские доложили о случившемся в межрайонное следственное управление. Следователи провели проверку и возбудили на отца будущего ребенка уголовное дело.

«По результатам проверки следователем Люблинского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Восточному Административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве было возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего Василия К.* по части 1 статьи 134 УК РФ - Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Примечательно, что следователи возбудили уголовное дело о «половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» через 5 дней, после того как школьнице Ксении В.* исполнилось 16 лет.

Теперь у парня Ксюши большие проблемы, Василию грозит реальный срок по очень серьезной статье. Оперативники продолжают расследование.

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